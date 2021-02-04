李亚：在新时代推动中部地区高质量发展中奋勇争先

2日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记重要讲话、指示和文章精神，研究我市贯彻落实工作，并对做好清明假期重点工作提出要求。

李亚主持召开市委常委会会议强调

深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神

在新时代推动中部地区高质量发展中奋勇争先

会议对做好清明假期重点工作提出要求

2日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记重要讲话、指示和文章精神，研究我市贯彻落实工作，并对做好清明假期重点工作提出要求。

会议指出，习近平总书记在中共中央政治局会议审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》时的重要讲话，对洛阳做好有关工作提供了重要遵循。洛阳作为全国区域性中心城市、中原城市群副中心城市，正在全力建设现代化都市圈，在新时代推动中部地区高质量发展中肩负着义不容辞的责任。我们要提升政治站位、强化责任担当，对国之大者做到心中有数，牢牢抓住新时代中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展两大国家战略相互叠加重大机遇，找准定位、发挥优势，主动作为、乘势而上，在推动中部地区高质量发展中奋勇争先。要切实抓住关键、主动对接融入，对照习近平总书记重要讲话和《指导意见》，找方向找担当找作为，把开放的意识树得更牢、举措落实得更实、步子迈得更稳，用好自贸区、综保区、跨境电商综试区等平台功能，发挥好中欧班列作用，在推动内陆高水平开放上更有作为；加快现代化洛阳都市圈建设，争取更多重大基础设施工程落地，抢抓郑洛西高质量发展合作带纳入国家战略的有利契机，把先进制造业发展作为“看家本领”，在促进区域协调发展上更有作为；深入落实绿色发展理念，持续走好绿色发展之路，以绿色打底、生态惠民，彰显洛阳生态都市圈特色，在建设绿色发展的美丽中部更有作为。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要指示，坚持不懈推进高质量发展，建设服务新发展格局的重要节点、枢纽和支撑，充分发挥河洛文化优势，更好服务两岸关系和平发展、融合发展；持之以恒推进改革创新，巩固公立医院恢复公益属性成果，持续推进创新平台建设、创新主体引育、创新人才集聚和科技体制改革；不遗余力推进乡村振兴，加快建设宜居宜业美丽乡村；一以贯之致力培根铸魂，以推进城市有机更新和老旧小区改造为契机，持续做好“保护”“传承”文章；务本责实提高人民生活品质，以办好民生实事为抓手，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。要深入学习习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上的重要讲话，将平台经济作为场域载体建设的重要内容，支持平台经济创新发展，加强平台各市场主体权益保护，在促进平台经济健康发展上有所作为；以“减污降碳协同增效”为总抓手，把降碳作为源头治理的“牛鼻子”，统筹推进大气污染防治与温室气体减排，确保党中央实现碳达峰、碳中和的部署落到实处。

会议指出，要深入学习习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《在党史学习教育动员大会上的讲话》、对革命文物工作作出的重要指示，通过充分挖掘红色资源、保护革命文物，不断增强党性教育的针对性实效性；加大革命文物保护力度，坚持抢救性与预防性保护并重，确保革命文物安全；提升革命文物展示水平，打造主题突出、导向鲜明、内涵丰富的革命文物精品陈列；挖掘革命文物教育价值，将红色旅游、生态建设、爱国主义教育功能有机结合起来，发挥良好社会效益。

就做好清明假期重点工作，会议强调，各级各部门要持续抓好常态化疫情防控，扎实做好牡丹文化节前期文旅工作，有效保障经济平稳运行，全力确保社会安全稳定，加强党风廉政建设，加强值班通联工作，确保全市社会大局和谐稳定。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧)