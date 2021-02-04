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鲜切花拉动“牡丹经济”，这些牡丹鲜切花免费送给你【视频】

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.02 20:42

　　眼下，在早开品种牡丹扮靓洛城的同时，牡丹鲜切花也以“消费新宠”的身份越来越多地进入人们的日常生活。洛报融媒记者从洛阳中国邮政集团公司洛阳市分公司(以下简称洛阳邮政公司)了解到，目前，牡丹鲜切花销售已进入高峰期，根据当前订单预测，今年单是经邮政EMS发往全国各地的牡丹鲜切花数量就比去年同比增长约20%。

　　切花、修剪、包装、固定、封箱……今天上午，记者在位于老城区北郊机场附近一牡丹苗圃中，体验了一束牡丹鲜切花诞生的全过程。

　　花农讲述 牡丹鲜切花一年能卖几百万枝，70%销往云南

　　45岁的卫献峰是土生土长的洛阳人，也算得上是我市首批投身“牡丹经济”，并靠此走上致富路的牡丹大户之一。他介绍，他的牡丹花圃总面积约3500平方米，牡丹年产量约1万株。

　　“我做牡丹鲜切花已有20多年了。”卫献峰说，近两年来，牡丹鲜切花的销量迎来明显增长，单是这几天，他手机上收到的订单就有不少，“以前一年卖几百枝都了不得，去年我卖了几百万枝，今年估计会更多。”

　　洛阳的牡丹鲜切花都销往了哪里？卫献峰说，以他的苗圃为例，70%的产量都销往了云南，北京、上海、贵州、新疆等地的人们，也都对洛阳牡丹情有独钟。

　　“我们每天接单的截止时间是中午12点，下午这些包装好的牡丹鲜切花就会由EMS空运发往全国各地。”洛阳邮政公司农产品及花卉业务的相关工作人员马宝灿说，2日截止12点，他们已接到了500枝线切牡丹的订单，“除新疆、西藏外，全国大多数地区都可保证一天半时间内送到。”

　　据悉，我市的牡丹鲜切花业务目前已进入销售高峰期，这一时间预计持续到下月20日左右，届时，牡丹鲜切花的自然花期临近尾声，芍药鲜切花将“接棒”上市。

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[ 责任编辑：潘亮]
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