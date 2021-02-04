黄河文化月即将启动 郑汴洛推出十条精品旅游线路

1日，2021中国(郑州)黄河文化月新闻发布会在郑州举行。郑州、开封、洛阳等沿黄城市，将通过丰富多彩的系列活动，向全世界推介黄河文化、讲述黄河故事。

1日，2021中国(郑州)黄河文化月新闻发布会在郑州举行。郑州、开封、洛阳等沿黄城市，将通过丰富多彩的系列活动，向全世界推介黄河文化、讲述黄河故事。

记者得知，此次文化月从4月13日持续至5月8日，三市除了将共同推出神秘嘉宾网络直播、盲盒抽取优惠券，还挑选十条精品旅游线路，全方位推介郑汴洛丰富的旅游资源，诚邀海内外宾客共同感受壮美黄河、出彩河南。

一、精品之旅(一)

第一天：郑州

少林寺——少室阙——嵩阳书院——观星台——禅宗少林音乐大典

第二天：洛阳

龙门石窟——白马寺——关林庙——老城丽景门——十字街

第三天：开封

开封府——大相国寺——清明上河园——观看实景演出《大宋·东京梦华》