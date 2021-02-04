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洛阳出台“两新”组织党建工作十条举措
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.02 18:43
西工区互联网行业党委开展主题党日活动

　　洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，近日洛阳出台《2021年洛阳市非公有制经济组织和社会组织党建工作十条举措》(下称《举措》)，明确提出今年“两新”组织党建工作的核心举措和主要任务，确保该领域的党建工作提质增效、全面过硬。

　　《举措》提出，在建立常态化排查机制、推进党组织规范化建设上，各级组织部门要会同市场监管部门统一建立非公企业党建台账，做到“五清”；各级民政部门要建立社会组织党建工作台账；在常态化排查基础上确保党组织应建尽建和党的工作全覆盖，确保80%以上有党组织的“两新”组织实现阵地标准化。

　　《举措》还提出，今年洛阳将从各县区分领域选树共计100个左右“两新”组织党建示范点，从中择优评出市级“两新”组织示范点。各县区至少新建或提升一个高标准党群服务中心作为区域性、行业性“两新”组织党建阵地。结合建党100周年系列活动，举办优秀“两新”组织党组织书记、党务工作者、党员党建宣讲活动，在市级示范培训基础上，对“两新”组织党组织书记和党务干部开展培训。要选优配强“两新”组织党组织书记，加大党建指导员选派力度，依托乡镇(街道)市场监管站所建立非公党建指导站。

　　在健全联系服务制度方面，市县党政班子和涉企单位党员领导干部要直接联系一批“两新”组织，定期开展“手拉手”结对共建，持续推动组织部长和行业党委书记直接联系“两新”组织党建工作“十个一”机制，每季度至少深入联系服务“两新”组织调研一次。

　　此次，洛阳还在强化企业家政治引领、推动党建与生产经营有效融合、推动党群共建、推动“两新”组织履行社会责任等方面提出明确要求。

　　（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 李颖 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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