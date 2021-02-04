郭兴：智勇双全的武工队队长

郭兴，1923年12月出生于河南辉县(现辉县市)。1940年秋，一支八路军路过郭兴的老家，他与同村的15名青年参军。之后，他跟随队伍到达山西后，成了平顺县抗日政府公安局的一名通讯员。因读过4年书，他被任命为新成立的公安队队长。

郭兴，1923年12月出生于河南辉县(现辉县市)。1940年秋，一支八路军路过郭兴的老家，他与同村的15名青年参军。之后，他跟随队伍到达山西后，成了平顺县抗日政府公安局的一名通讯员。因读过4年书，他被任命为新成立的公安队队长。

1941年1月，他被太行军区五分区司令员皮定均看中，担任敌后武工队队长。这个敌后武工队除了他还有两个战士，外加两支步枪、5发子弹、8颗手榴弹。之后，郭兴一行人东出太行山，到石家庄以南、邢台以北一带开展敌后抗战。

炸碉堡、毁铁路，歼日寇、除汉奸……智勇双全的郭兴带着武工队打了不少胜仗，战斗故事在当地广为流传。

他率领的敌后武工队被刘伯承、邓小平领导的晋冀鲁豫军区表彰为“模范武工队”。

1945年，郭兴加入中国共产党，之后参加了平津战役、太原战役、抗美援朝夏季战役等，组织指挥过上百场大小战斗。

1955年，郭兴被授予少校军衔。后来历任原济南军区科长、副部长，原陆军第五师副师长、师长，原北疆军区副司令员、司令员。他曾被表彰为全国关心下一代工作先进个人，全国、全军先进离休干部，多次作为英模代表参加全国表彰大会，受到党和国家领导人的亲切接见。

郭兴被我市群众熟知，不仅因为“双枪李向阳”，还因为他牵头组建的洛阳市老干部督导团和躬身力行的爱国主义教育。

1992年年底，郭兴等部队离退休老干部联名建议：由部队离退休老同志组成督导团，义务协助相关部门搞好城市管理，治理脏乱差。他们的建议很快得到市委、市政府的同意和赞赏，郭兴被任命为督导团团长。

多年来，市老干部督导团在郭兴的带领下，提出了许多合理化建议，为市委、市政府的决策提供了参考，为我市城市建设作出了重要贡献，被我市群众称为“洛阳城里的好八连”、百姓的“贴身服务员”。

在洛期间，郭兴积极投身关心下一代工作，倡导参加洛阳市爱国主义教育报告团，被我市多家企业、机关、学校、部队聘为政治教员，在全国数十个地市作革命传统报告700多场，听众60多万人次。

2018年11月29日，郭兴在洛去世。(洛报融媒记者 贾臻)

红色精神大家谈

这是一个老英雄，老革命的传奇故事。老英雄的足迹跨越了抗日战争，解放战争，抗美援朝，为我们铸就精神丰碑。弘扬革命精神，传承红色基因，需要我们讲好英雄的故事，让一代又一代人接续奋斗，实现打造增长极，建设副中心的目标。

——市委党校党史党建教研部主任 王洲