偃师邙岭一年四季绿意浓 年均出圃黄杨花木7000余亩

春日里的偃师市邙岭镇，处处是繁忙景象。

交流种植经验

春日里的偃师邙岭，处处是繁忙景象。沿着串联该镇十余个村庄的乡村公路边走边看，嫩绿的黄杨林一望无际，似绿色的海洋，种植户穿梭其间修剪溢枝、攀扎枝干。

“黄杨是邙岭人的致富金钥匙，一次种植，收益五年，一亩年均收益2000元左右。”邙岭镇党委副书记李学辉说，邙岭探索出来的“特色引领、注重科研、融合发展”的新模式，有效破解种植分散、销路不畅、有经验缺技术等问题，夯实了黄杨种植产业高质量发展的基础。

“新模式是总结经验教训得来的。”李学辉坦言，邙岭镇属于典型丘陵旱作区，农业耕作条件较差，但一些村民自发种植的黄杨苗木效益不错。一些企业、个人看到种黄杨能挣钱，一股风跟种，片面追求扩大种植面积。结果，田间管理跟不上，黄杨品质良莠不齐，销售自然难令人满意。

探索新发展模式是今后的唯一出路。通过总结邙岭几十年的黄杨种植经验，并经过充分调研，根据种植户意愿，邙岭镇党委政府摸索出一条新发展模式：在政府引导下，通过土地流转，划出黄杨种植区，通过“龙头企业＋明星种植户”带动，以点促线，以线带面，形成集群式发展。同时，筹建网上销售平台，建线下苗木交易市场，扶持花木经纪人，鼓励各村成立合作社或村民成立苗木公司，采取统一供苗、供肥、技术培训、管理、收购的方式抱团发展，最大限度分散风险、增加收益。

“新模式既有利于新技术推广应用，实现规模效益，也有助于稳定苗木价格，提高种植户的积极性。”东蔡庄村党支部书记韩景惠说。

不仅如此，邙岭镇还与多所农林领域知名高校建立技术合作关系，把一大批“土专家”变成了名副其实的黄杨种植能手。同时，又陆续引进十余个优质黄杨品种，提升了市场竞争力。

花木交易市场等待装车发往目的地的黄杨苗木

“种植季时，每天都有大货车在镇上的苗木交易市场排队拉货，咱这儿的黄杨供不应求。”种植大户晁冰冰说，靠着质量好，“邙岭黄杨”打响了品牌，很多客商点名要“邙岭黄杨”。几天前，他刚发往雄安新区一批黄杨苗木，手里还有3个订单等着出货。

据不完全统计，截至去年年底，邙岭镇黄杨种植面积约4万亩，拥有花木经纪公司40余家，从业人员近万人，年均出圃黄杨花木7000余亩，年销售额近3亿元。

眼下，“黄杨之乡”已谋划出下一步的行动计划：年增高标准农田8000亩，使黄杨种植产业在转型中提质增值，进一步扩大市场占有率；打造精品旅游线路，把优美的生态与休闲观光、采摘、农垦体验、写生基地、农家餐饮等结合起来，实现三产融合发展，拓宽农民增收渠道，不断擦亮邙岭生态乡镇、黄杨之乡的“金字招牌”。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 王雷 文/图)