2日，涧西区南昌路街道华侨社区党委组织社区党员、辖区小朋友开展“缅怀先烈学党史 自制白花献英烈”网上祭扫活动，缅怀先烈。 2日，涧西区南昌路街道华侨社区党委组织社区党员、辖区小朋友开展“缅怀先烈学党史 自制白花献英烈”网上祭扫活动，缅怀先烈。 活动中，大家一起观看了红色电影《百团大战》，随后党员与少年儿童一起精心制作了小白花，并登陆中国文明网、中华英烈网，进行网上祭奠活动，向革命英烈表达崇敬之心。 据社区负责人表示，开展网上缅怀先烈学党史活动，一方面是想引导辖区儿童积极学习党史，传承红色基因。另一方面，激励社区党员砥砺前行，做优秀党员。（洛报融媒记者 潘郁 通讯员 吴永亮 李慧敏 摄）