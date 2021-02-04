洛阳市城市管理局开展清明祭奠英烈党日活动

苍松劲柏伴英烈，清明祭扫寄哀思。为扎实推进党史学习教育，引导广大党员干部切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，4月1日，市城市管理局组织百余名党员干部职工到洛阳市烈士陵园开展清明祭奠英烈党日活动，在重温百年壮阔党史中寄托哀思，缅怀革命先烈，弘扬革命传统，传承红色基因。

苍松劲柏伴英烈，清明祭扫寄哀思。为扎实推进党史学习教育，引导广大党员干部切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，4月1日，市城市管理局组织百余名党员干部职工到洛阳市烈士陵园开展清明祭奠英烈党日活动，在重温百年壮阔党史中寄托哀思，缅怀革命先烈，弘扬革命传统，传承红色基因。

参加活动的党员干部职工纷纷表示，在今后的工作中，要进一步继承和发扬革命先烈的优良传统，立足本职，以坚定不移的信念、百折不挠的意志，同心协力，不断创造无愧于先烈、无愧于时代、无愧于后人的光辉业绩，用实际行动为洛阳都市圈城市建设贡献城管力量，为新时代城市管理事业高质量跨越式发展做出应有的贡献。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 黄干军 胡惠娟 文/图)