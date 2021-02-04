12315指挥中心对部分企业进行现场行政指导

今天上午，市市场监管局12315指挥中心执法人员针对第一季度受理的消费者投诉举报热点情况，对我市部分家居建材企业、汽车4S店的诚信经营和消费者权益保护方面进行现场行政指导。

今天上午，市市场监管局12315指挥中心执法人员针对第一季度受理的消费者投诉举报热点情况，对我市部分家居建材企业、汽车4S店的诚信经营和消费者权益保护方面进行现场行政指导。

今年第一季度，市市场监管局12315指挥中心共接到消费者各类诉求46081起，其中投诉举报共10942起，主要集中在预付卡使用纠纷、购车纠纷、广告违法行为、电子产品质量、健身房服务、美容美发服务、家电售后、餐饮服务、宾馆住宿服务、家具建材销售服务领域。执法人员向企业通报了具体情况，对其在处理消费纠纷中遇到的疑难问题进行了现场解答，督促企业落实主体责任，进一步规范市场秩序。

执法人员向各企业下发了行政指导意见书，内容包括：企业要按照合同约定履行与消费者的相关承诺、协议，保障送货、安装等及时按时服务到位；依法明确标明经营者真实名称和标记，亮照经营，商品和服务必须明码标价；严格依法开展广告宣传，广告宣传用语规范，禁止虚假宣传，不得使用绝对化用语及“最高级”等语言，不得进行引人误解的虚假演示欺骗和诱导消费者；严格做好消费者信息保护工作，不得非法收集、泄露、转卖消费者个人信息，未经消费者同意，不得向消费者发送商业广告信息等。企业还同时签订了诚信经营承诺书。

本月起，市市场监管局以党史学习教育为引领，以“我为群众办实事”实践活动为载体，从重点民生实事和人民群众关切事项入手，大力推行“三分之一”下沉式工作法，提升市场监管服务效能。在保障工作正常运行的同时，执法人员用“三分之一”的时间和精力向市场主体靠拢、向基层一线倾斜、向群众关切聚焦、向难题难事聚力，内容包括检查调研、执法督查、政策宣传、业务培训、辅导授课、化解难题、协调服务等。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图/视频)