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洛阳市科创成果直通车系列活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.02 17:32

　　1日，2021年度洛阳市科创成果直通车系列活动新安县专场活动举行。

　　科创成果直通车系列活动旨在通过政府搭台，集聚创新资源，打通科技成果转化“最后一公里”，充分释放创新创造活力，促进创新链与产业链、人才链、资金链有机融合，推动洛阳走好从科技强到产业强、经济强的创新发展之路。

　　本次活动围绕新安县“222”产业体系，聚焦新材料、先进装备制造和高端医疗三个方向，在前期需求摸底、精准匹配的基础上，邀请具有合作意愿的高校及科研院所进行面对面交流对接，促成技术成果在县域转化落地，助推形成产业领域优势集群，打造科技创新场域载体“强磁场”。

　　活动现场，新安县推介了县情和引才引智政策，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地、河南省生物工程技术研究中心、洛阳理工学院等与企业签署了8项合作协议，洛阳恒恩生物科技有限公司等17家单位面向社会发布了44项技术需求。

　　今年，我市将围绕新材料、农机装备等领域，通过“线上+线下”“对接+服务”相结合的形式，举办多场科创成果直通车活动，充分展示驻洛高校、大院大所大企业、人才团队的创新成果，推动科技成果转移转化。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 赵亳 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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