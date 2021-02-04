冬凌桃仙：这种牡丹很“冷艳”

提起牡丹，人们会联想到雍容华贵、端庄大方……然而，您知道吗？有一种牡丹其实很“冷艳”。

提起牡丹，人们会联想到雍容华贵、端庄大方……然而，您知道吗？有一种牡丹其实很“冷艳”。

昨天下午，记者来到邙山的一个牡丹园里，发现了这种寒牡丹。与淑粉不同的是，它的“个子”不高，一些花苞隐藏于叶丛中，若隐若现。

虽然它的身形娇小，但花型丰满，花苞直径有十几厘米。走近一看，层层叠叠的深粉色花瓣中，还有绿色的花瓣。

据该园主任霍志鹏介绍，这种牡丹有一个冷艳的名字，叫冬凌桃仙。它是该园培育的寒牡丹新品种，属于早开品种之一。冬凌桃仙的花苞呈皇冠型，层次比较多，有二三百个花瓣。它的植株高约60厘米，属于“小个子”，生长势却很强。

与众不同的是，冬凌桃仙有二次开花的习性，也就是说，除了每年春天开花，它还会在深秋或初冬时再次开花，这是寒牡丹的一个特殊属性。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图)