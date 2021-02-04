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再现盛唐风华！王城公园国潮盛典带您梦回神都
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.02 17:02
洛报融媒记者 张光辉 摄

　　在洛阳这座古今辉映的千年古都，穿越属于现代都市里鳞次栉比的高楼大厦，一转眼就看见饱经风霜的古老城墙和建筑沉默地矗立，现代与传统在这里融洽相处，这也正是洛阳这座千年古都、牡丹花城的魅力所在。

　　“花开时节动京城”。四月，是属于牡丹的季节。第39届中国洛阳牡丹文化节已经到来，市民和中外游客一睹牡丹芳容的同时，也不可错过一场体验古今文化碰撞的盛宴。

　　4月3日至5月5日，由洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市城市管理局、西工区人民政府、洛阳日报报业集团、洛阳万科主办，洛阳网、王城公园承办的“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典重磅来袭，带你跨越历史长河，领略盛唐神都的繁华气象！

　　再现神都盛景

　　国潮盛典现场以盛唐建筑风格为原型，用新国潮形式打造主题特装及表演舞台，再现神都盛景。明堂广场两侧各架起一条唐风长廊，长廊顶部一盏盏彩绘灯笼高悬，将游廊装点得韵味十足，正如古诗中“花灯十里正迢迢”的美景。

 

　　牡丹仙子雕像附近的一棵百年梧桐树也被装点一新，夜色中灯带点亮时犹如星光满树，红色丝带在枝头随风飘动，让人切实对“东风夜放花千树”的美景有了现实体验。

　　沉浸式历史场景互动带你“穿越古今”

　　你有没有想过，当置身于古色古香的建筑中，一回头居然看见李白是一种怎样的体验？

　　这就是国潮盛典活动里一个相当有趣的部分了。活动现场布置了造纸坊、制衣局、制陶坊、龙门客栈等一系列具有洛阳风味的场景，场景中设置了身着古装的真人NPC与游客友好互动，也有罗带霓裳、衣香鬓影的汉服模特在园区内巡游。游客亲身领略盛唐繁华集市的同时，还能与NPC进行投壶、射箭、解谜等互动游戏，欣赏优美的歌舞表演，全身心沉浸享受这一段段洛阳的历史故事。

　　“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典点亮仪式将于4月3日晚18时举行，伴随着牡丹仙子雕塑被点亮，现场会为游客呈现一场绚丽夺目的梦幻极光秀，让大家近距离感受光影交叠之美。

　　届时还有武则天情景剧、古典乐坊乐器演奏、牡丹赋舞蹈和“霓裳羽衣”汉服走秀等极具洛阳特色的非遗文化节目呈现。

　　洛阳网抖音、快手和视频号将进行全程直播，让无法到场的市民和游客也欣赏到这场精彩的视觉盛宴。(见习记者 曲若凡/文 卢昭珂/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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