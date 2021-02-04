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图书馆“嵌入”学校 洛阳新增两座童悦书房
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.02 18:53

　　4月2日是国际儿童读书日，当天上午，在洛阳市洛龙区第一实验小学安乐校区和政和校区，两座童悦书房同时开馆。

　　这两座童悦书房由洛阳市少儿图书馆与洛龙区第一实验小学合作共建，书房内图书可与洛阳市少儿图书馆总馆、分馆实现通借通还。

　　从去年开始，洛阳市不断创新图书馆嵌入式服务，构建书香洛阳、推进全民阅读，洛阳市少儿图书馆分别与老城区敬事街小学、高新区孙旗屯小学、瀍河区瀍河机车小学、涧西区东升二中合作，打造了4座童悦书房。“加上新开放的两座，目前我市童悦书房已达6座。”洛阳市少儿图书馆相关负责人介绍，下一步，该馆将加大与学校的合作，实现全市少儿图书馆与中小学图书馆的大流通，将公共文化与学校文化进行多方位融合，为少年儿童提供更多的阅读推广服务，让更多的书籍陪伴孩子们的成长，在快乐的童年里留下幸福满满的回忆。

　　上述负责人透露，洛阳市少儿图书馆4月特别推出“春暖花开爱阅读”主题读书月活动，活动内容包括红色主题电影展播、“花开盛世”剪纸艺术展、萤火虫故事会、手工坊、少儿馆研学之旅等，形式多样，欢迎广大小朋友积极参与。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 张淑娟 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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