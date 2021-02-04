洛阳组织广大青少年开展“清明祭英烈”活动

今日，在洛阳市委宣传部指导下，共青团洛阳市委、洛阳市少工委组织洛阳各界青少年代表前往洛阳市烈士陵园祭奠革命先烈，缅怀老一辈革命家。

今日，在洛阳市委宣传部指导下，共青团洛阳市委、洛阳市少工委组织洛阳各界青少年代表前往洛阳市烈士陵园祭奠革命先烈，缅怀老一辈革命家。

松柏常在，英雄常青。大家向革命烈士敬献鲜花，深切缅怀为国家、为民族壮烈牺牲的革命先辈。活动现场发出“清明祭英烈”活动倡议书，号召全市青少年要通过诵读红色经典、走访红色教育基地等方式，了解革命先烈的英勇事迹，学习他们高尚的精神品质，继承革命传统、秉承先烈遗志，坚定信念、苦练本领。