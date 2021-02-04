中原豫俊兽化石证明中生代存在哺乳动物

中生代是以恐龙为代表的爬行动物繁盛的时代，新生代是哺乳动物称霸的时代。恐龙所处的中生代究竟有没有哺乳动物？此前学界对此一直存在争论。2007年前后，古生物学家在我市栾川县秋扒乡化石地层中的一个意外发现，有力证明了中生代存在哺乳动物。

中生代是以恐龙为代表的爬行动物繁盛的时代，新生代是哺乳动物称霸的时代。恐龙所处的中生代究竟有没有哺乳动物？此前学界对此一直存在争论。2007年前后，古生物学家在我市栾川县秋扒乡化石地层中的一个意外发现，有力证明了中生代存在哺乳动物。

意外发现哺乳动物化石

栾川县秋扒乡一带的山岭沟壑中，有很明显的化石地层痕迹——独特的红壤层。

红壤多见于热带地区，因富含铁元素而呈现出红色。一般情况下，北方的红壤层都位于地下深处。但是，由于新生代的一次造山运动，这里的地层被不断抬升并发生断裂，使得红壤层裸露地表，其中包含的各种古生物化石因此被人们发现。

2007年前后，我市因发现大量恐龙化石轰动一时。河南自然博物馆古生物研究室主任贾松海说，专家们在对化石进行分类整理、拼接复原的过程中，发现了一个又一个恐龙新属种，比如洛阳中原龙、河南栾川盗龙、河南秋扒龙、迷你豫龙等。不过，当时谁都没有想到，在整理一堆堆恐龙化石时，一具不太起眼的古生物化石日后将受到世界瞩目。

贾松海说，当时他们将这具化石拼接复原后，经初步判断，这些并非恐龙化石，而是一种哺乳动物化石。要判断化石是哺乳动物还是爬行动物，多数是要靠牙齿和骨骼来区分。

多数爬行动物的牙齿是同一种形态，或者全是锥形，或者全是叶形，但哺乳动物的牙齿出现了门齿、犬齿、前臼齿和臼齿的分化，具有不同的功能，如抓取、穿刺、切割、研磨等。由于食性和行为的差异，不同类群的哺乳动物的牙齿形态也千差万别。

由于这具古生物化石牙齿、骨骼保存得都很完整，专家很快就确定，它是一种多瘤齿兽，即一种外表长得像啮齿类动物的哺乳动物。

有力证明了中生代存在哺乳动物

专家们在这只多瘤齿兽身上发现了很多有趣的现象，比如发现这只多瘤齿兽前臼齿有乳齿与恒齿的替换现象，说明这只多瘤齿兽年龄不大，正在换牙。

此外，专家们还发现，这只多瘤齿兽小时候经历过一次意外，使其右腿胫骨折断错位。“虽然伤势严重，但对于植食性或杂食性的多瘤齿兽来说并不致命。而且，这只多瘤齿兽的断肢在自然状况下缓慢愈合，并部分恢复支撑身体的功能。”贾松海表示，这具古生物化石十分罕见，是中生代哺乳动物中首次发现的断肢古病理学案例。

2015年，相关论文被发表在《Nature》杂志上，将这种多瘤齿兽命名为中原豫俊兽。专家根据化石推测，复原后的中原豫俊兽长40厘米、高20厘米左右，体重约3公斤，它是欧亚大陆已知最大的中生代多瘤齿兽。由于化石传递的信息有限，这只中原豫俊兽的性别无法分辨。

2018年，“中生代哺乳动物国际研讨会”在北京举行，来自美国、加拿大、英国、德国、俄罗斯及中国的古生物专家齐聚一堂，聚焦中生代哺乳动物演化研究。当在场专家看到来自栾川的中原豫俊兽化石后纷纷表示：“中原豫俊兽化石保存之完好世界罕见，它的发现，是中生代哺乳动物研究中的重要标本，有力证明了中生代存在哺乳动物这一事实。”（记者 刘嘉仪）