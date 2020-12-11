烈士纪念碑前，88岁抗美援朝老兵讲述战斗往事

“‘雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江……’，当年，我和战友们入朝作战，战士们斗志昂扬。”2日上午，一场特殊的党史教育课在洛阳偃师顾县镇顾县村任西和烈士纪念碑前广场举行。

“‘雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江……’，当年，我和战友们入朝作战，战士们斗志昂扬。”2日上午，一场特殊的党史教育课在洛阳偃师顾县镇顾县村任西和烈士纪念碑前广场举行。

讲课人是一名88岁的抗美援朝老兵，名叫闫天保，曾与任西和烈士一同入朝作战。这一次，他在纪念碑前，向顾县镇的党员干部、学生讲述他在抗美援朝战争中的亲身经历，号召大家以英雄模范为榜样，继承革命传统，传承红色基因。

“战斗打得正激烈的时候，突然飞来一颗敌方炮弹，把机枪架炸断了，枪身失去依托，剧烈摆动，影响射击的准确性。敌人叫着扑过来，任西和冲过去用肩膀代替机枪架，半跪着扛起90斤重的机关枪，向敌人猛扫射，烧红的机枪把他肩膀和背烙得直流血……”闫天保回忆起战斗时的情景，神情凝重。

听着闫天保生动的讲述，大家被战士们不怕牺牲、勇往直前的精神打动。大家表示：“战士们用鲜血换来如今的美好生活，我们要继承先烈优良的革命传统，发扬爱国主义精神，传承红色基因，全心全意为人民服务。”(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 刘龙选 王祝鹏 文/图)