今天上午，洛阳市洛龙区开元路街道机关党支部的全体党员来到市烈士陵园开展“缅怀英烈学党史 感悟思想开新局”主题教育活动。

今天上午，洛阳市洛龙区开元路街道机关党支部的全体党员来到市烈士陵园开展“缅怀英烈学党史 感悟思想开新局”主题教育活动。敬献花篮、奏唱国歌、集体默哀、重温入党誓词……活动后，大家还一起参观了革命烈士事迹陈列馆，借由一张张珍贵的图片，一段段感人的文字，回顾建党百年的峥嵘岁月。

不少参与活动的党员表示，历史是最好的教科书，他们将在今后的工作中继续弘扬革命精神，传承红色基因，不忘初心，砥砺前行，以坚定的理想信念筑牢干事创业的精神之基，以昂扬姿态奋力开启“十四五”发展新征程。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 刘静 贾丹 摄)