洛阳地铁“敬老卡”“学生卡”申领流程优化 现场可接收纸质照片

洛报融媒记者4月2日从洛阳轨道交通集团运营分公司获悉，为给广大老年人、学生提供更加便利贴心的乘车票证办理服务，该公司对“敬老卡”、“学生卡”申领业务流程进行了优化，现场可接收纸质照片，用于办理乘车票证申领业务。

洛报融媒记者4月2日从洛阳轨道交通集团运营分公司获悉，为给广大老年人、学生提供更加便利贴心的乘车票证办理服务，该公司对“敬老卡”“学生卡”申领业务流程进行了优化，现场可接收纸质照片，用于办理乘车票证申领业务。

即日起，每天9:00—18:00共有五个站点现场可接收纸质照片，办理乘车票证申领业务。广大老年人及学生群体可结合自身实际，选择现场提交纸质照片或发送电子照片至电子邮箱lygdpk2021@163.com，办理“敬老卡”、“学生卡”申领业务，市民可拨打24小时服务热线0379—86008600咨询。

一、现场业务受理时间

即日起每天9:00—18:00

二、现场业务受理站点

地铁1号线启明南路站、丽景门站、王城公园站、长安路站、秦岭路站受理点。

三、现场业务受理流程

(一)地铁票证实行实名制管理，办理敬老卡、学生卡的乘客，需本人持有效身份证件原件现场核验是否符合办理条件。

(二)符合办理条件的申领人提交本人有效身份证件复印件(老年人提交身份证或户口本复印件;学生提交学生证复印件或学校出具的证明材料复印件，领取票证须出示原件)。

(三)选择现场提交纸质照片的申领人须将一寸近期免冠彩色照片粘贴在复印件左上角处，在复印件空白处留下有效联系方式并完成提交后方可离开。

(四)敬老卡、学生卡制作完成后，将以短信方式通知申领人到业务受理站点领卡。

(五)领卡时可本人领取也可代领，但需持申领人有效身份证件原件。

(六)申领人还可选择到付邮寄服务，选择此项服务的须在提交的复印件上注明邮寄地址及收件人。

（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 孙亚军 文/图）