《洛阳地铁一号线开通》纪念邮册发行

随着洛阳地铁1号线正式开通运营，千年古都洛阳正式进入“地铁时代”。为纪念此事，洛阳邮政联合洛阳市轨道交通集团近日制作发行了《洛阳地铁一号线开通》纪念邮册。

随着洛阳地铁1号线正式开通运营，千年古都洛阳正式进入“地铁时代”。为纪念此事，洛阳邮政联合洛阳市轨道交通集团近日制作发行了《洛阳地铁一号线开通》纪念邮册。

该纪念邮册采用25cm×26cm开本，邮册内包含生肖牛、中国2009洛阳世界邮展、龙门石窟、玄奘、白马寺、关公、丝绸之路以及中欧班列等8组套票；龙门石窟、中国2009洛阳世界邮展、玄奘等3枚型张；另含洛阳地铁1号线开通纪念个性化邮票和纪念封。

整套邮册内容十分丰富，不仅梳理了1号线建设的重要节点，形成大事记，还对沿线站点设计中的洛阳历史文化元素进行了全面介绍，同时，结合“洛阳地铁洛阳造”“洛阳地铁与文物保护”等主题内容，向广大市民展示了洛阳地铁1号线背后的故事。邮册整体设计基调采用喜庆色彩的中国红，装饰图案以手绘牡丹、机车、3D特色站点以及洛阳城市实景照片加以组合，并通过剪影手法，既体现出城市特点又赋予画面联想空间，具有较强的视觉冲击力，收藏价值较高。

《洛阳地铁一号线开通》纪念邮册售价399元。5日起，市民可在地铁1号线站内销售点购买。第一批提供销售服务的站点有4个，分别是长安路站、七里河站、应天门站和启明南路站。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 朱亚丽 文/图）