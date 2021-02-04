传承红色基因！洛阳市多所学校开展清明祭英烈教育活动

清明节前夕，为大力弘扬中华民族光荣传统，教育和引导广大青少年坚定理想信念，积极践行社会主义核心价值观，进一步激发青少年爱党爱国热情。近日，我市多所学校相继组织开展以“缅怀革命先烈，传承红色基因”为主题的清明祭英烈教育活动。

清明节前夕，为大力弘扬中华民族光荣传统，教育和引导广大青少年坚定理想信念，积极践行社会主义核心价值观，进一步激发青少年爱党爱国热情。近日，我市多所学校相继组织开展以“缅怀革命先烈，传承红色基因”为主题的清明祭英烈教育活动。

在孟津城关一中，部分团员及入团积极分子在“党员之家”开展了“学党史、强信念、跟党走”教育学习活动。活动中，学生通过观看建党百年主题MV以及听老党员讲红色故事等活动，学习老一辈革命进取精神，努力做“有理想、有本领、有担当”的新时代中学生。

偃师实验小学举行了特别的升旗仪式。在现场，学生们讲述了革命先烈故事、合唱红歌，营造了学习革命先辈、争做时代好少年的校园氛围。

孟津育才实验学校则通过团课激发学生们爱党爱国热情。团课以《学党史强信念跟党走——为中华之崛起而读书》为题，用热播剧《觉醒年代》引入，带领学生与伟人对话，品读台词中的力量，感受经典片段的震撼，探寻中国共产党人的初心与使命。活动最后，他们还通过“云祭祀”的方式，缅怀先烈。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波 文/图）