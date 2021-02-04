洛阳启动郑洛高速、济新高速前期工作　计划6月底开工

近日，洛阳市召开高速公路“13445工程”勘测定界和土地组卷工作推进会，启动郑洛高速、济新高速前期工作。

近日，洛阳市召开高速公路“13445工程”勘测定界和土地组卷工作推进会，启动郑洛高速、济新高速前期工作。

河南省高速公路“13445工程”是指，到2025年年底，全省高速公路通车里程达到10000公里以上，新增通车里程3000公里以上，完成投资4000亿元以上，力争通车里程居全国第四位、路网密度居全国第五位，济源至新安高速公路和郑州至洛阳高速公路项目也在其中。

两项目勘测定界和土地组卷工作涉及洛阳自然资源和规划、林业、文物、水利等部门，新安、偃师、伊滨、洛龙、龙门等地。按照会议要求，4月5日前完成准备工作，两项目计划于4月7日开始勘测定界，4月20日前完成相关作业，6月底开工建设。

记者从洛阳市交通运输局规划部门了解到，郑州至洛阳高速公路起于郑州西南绕城高速，经郑州市荥阳、巩义，洛阳市偃师、伊滨、市区，最终与二广高速连接，路线全长约99公里，其中洛阳境长度约33公里。

济源至新安高速公路起于济源市邵原镇南，与菏宝高速公路交叉，向南跨越黄河进入洛阳市新安县，顺接目前在建的新伊高速铁门枢纽互通，最终与连霍高速公路相交，路线全长约48公里，其中洛阳境长度约34公里。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 姬艳伟 文/图）