洛阳都市圈精品旅游线路公布！8条线路各有特色

2日，洛报融媒记者从洛阳都市圈文旅联动活动启动仪式上获悉，为弘扬洛阳都市圈文旅品牌，活动现场发布8条“锦绣中原·河洛经典”精品旅游线路。

2日，洛报融媒记者从洛阳都市圈文旅联动活动启动仪式上获悉，为弘扬洛阳都市圈文旅品牌，活动现场发布8条“锦绣中原·河洛经典”精品旅游线路。 2日，洛报融媒记者从洛阳都市圈文旅联动活动启动仪式上获悉，为弘扬洛阳都市圈文旅品牌，活动现场发布8条“锦绣中原·河洛经典”精品旅游线路。 线路一：溯源文明经典游 代表景点：二里头夏都遗址博物馆、龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园、函谷关、龙马负图寺、仰韶村国家考古遗址公园、风穴寺等 线路二：大美河山康养游 代表景点：王屋山、黄河小浪底、龙潭大峡谷、黛眉山、黄河三峡、小沟背·银河峡、五龙口、黄河丹峡、仰韶仙门山、仰韶大峡谷等 线路三：鲜氧伏牛度假游 代表景点：老君山、鸡冠洞、白云山国家森林公园、九峰山、尧山、画眉谷、豫西大峡谷、豫西百草园、双龙湾等 线路四：非遗体验静心游 代表景点和作品：洛邑古城、杜康仙庄、洛阳铲博物馆、三彩小镇、汝瓷博物馆、汤河温泉度假区、济源白棉纸制作技艺、孟州黄河澄泥砚、鲁山花瓷、麦秆画、卢氏剪纸、渑池棚口、义马泥塑等 线路五：美食寻味乡愁游 代表美食：洛阳水席、栾川豆腐宴、洛神全竹宴、糊涂面、浆面条、鸡蛋不翻儿、虎岭面叶儿、孟州凉粉、汝州胡辣汤、义马笨豆腐、鲁山炖三宝、仰韶大包、渑池烤花馍、龙首槲包、卢氏十三花等 线路六：发现探索研学游 代表景点：洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、大运河遗址博物馆、洛阳古代艺术博物馆、千唐志斋、洛邑古城、国家牡丹园(国家牡丹基因库)、韩园、汝瓷小镇、中国墨子文化旅游区、仰韶文化博物馆、汝州青瓷博物馆等 线路七：不忘初心红色游 代表景点：八路军驻洛办事处纪念馆、中信焦裕禄事迹展览馆、中国一拖东方红农耕博物馆、洛阳党建馆、抱犊寨、愚公移山红色教育基地等 线路八：水墨桃源乡村游 代表景点：卫坡古村落、倒盏民俗村、陶湾康养小镇运动休闲度假区、土古洞、嵩县白云小镇、赵老屯迷迭香民俗文化村、大河田园、老家莫沟、美丽源沟、清风山、赵沟古村、红石谷·樱桃沟景区、石佛村传统民居等。(洛报融媒记者 李冰 何奕儒 通讯员 李雅娟 文/图/视频)