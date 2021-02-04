费用劲省35%！洛阳都市圈旅游一卡通发布

4月2日，洛阳都市圈文旅联动活动启动仪式上发布了洛阳都市圈旅游一卡通(洛阳都市圈City Pass产品)。

4月2日，洛阳都市圈文旅联动活动启动仪式上发布了洛阳都市圈旅游一卡通(洛阳都市圈City Pass产品)。

据了解，City Pass一般被称作城市通票或城市景点套票，是世界各主要旅游城市为方便游客在最短时间、最有效地体验当地风情，推出的集旅游、人文、交通、体验等为一体、并实行整体价格优惠的通票套餐项目。

洛阳都市圈City Pass产品打包了目的地碎片化玩乐产品，集合了“吃行游购娱”的旅游要素，综合代表了目的地旅游形象，游客以通票形式购买较单独购买可省35%的费用。

洛阳都市圈旅游一卡通面向所有游客发行，游客可在携程旅行网官网或携程旅行APP购买。

首发产品套餐：

1.龙门石窟+白云山+隋唐城遗址植物园+王屋山+济源黄河小浪底

2.龙门石窟+老君山+中国国花园+双龙湾+豫西大峡谷

3.隋唐洛阳城天堂明堂景区+隋唐城遗址植物园+白云山+黄河丹峡

4.隋唐洛阳城天堂明堂景区+中国国花园+老君山+九峰山+弘宝汝瓷文化园

5.龙门石窟+隋唐城遗址植物园+隋唐洛阳城天堂明堂景区+尧山+墨子古街

（洛报融媒记者 李冰 何奕儒 通讯员 李雅娟 文/图）