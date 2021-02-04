洛阳都市圈旅游年票正式发行！一卡惠游都市圈

2日，洛阳都市圈文旅联动活动启动仪式发布洛阳都市圈旅游年票信息，洛阳都市圈市民持洛阳都市圈旅游年票，可畅游8市、县的53家景区。

涵盖范围更大、包含景区更多的洛阳都市圈旅游年票来啦！

2日，洛阳都市圈文旅联动活动启动仪式发布洛阳都市圈旅游年票信息，洛阳都市圈市民持洛阳都市圈旅游年票，可畅游8市、县的53家景区。

据了解，洛阳都市圈旅游年票包含53家景区，门票总价2522元，每张年票销售价格60元。

景区有哪些？

洛阳市36家：龙门石窟、白云山、龙潭大峡谷、鸡冠洞、隋唐洛阳城明堂天堂景区、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、隋唐洛阳城九州池景区等。

济源市5家：黄河三峡、王屋山、五龙口、小沟背、济渎庙。

焦作市2家：青天河、神农山。

平顶山市4家：尧山、怪坡、九峰山、青瓷博物馆。

三门峡市4家：黄河丹峡景区、仰韶大峡谷、仰韶仙门山景区、豫西大峡谷。

山西省晋城市2家：九女仙湖、相府庄园。

如何办理洛阳都市圈旅游年票？

据了解，目前已在洛阳都市圈各市、县设立旅游年票代理销售点21家。洛阳都市圈范围内除洛阳之外的7个市县办理年票和洛阳户籍一样，持二代身份办理即可赴年票代售点办理，无需居住证等相关证明的材料。

洛阳都市圈旅游年票可以在线上和线下办理。

线下：济源、孟州、汝州、鲁山、卢氏、渑池、义马等都市圈居民，持本人身份证或户口本，所在地大中专院校学生持本人身份证和学生证，到指定的当地旅游年票代理销售点办理，拍照、录入指纹，采集持卡人的必要相关信息，即可办理。

线上：可关注“洛阳旅游”微信公众号进行直接办理。(洛报融媒记者 李冰 何奕儒 通讯员 李雅娟 文/图/视频)