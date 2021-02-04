清明祭英烈 鲜花寄哀思

为深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，弘扬烈士精神，深入推进党史学习教育，4月1日洛阳高新区党群工作部组织全区党员干部70余人来到宜阳县赵保革命烈士陵园，开展“清明祭英烈”党史学习教育主题活动。

为深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，弘扬烈士精神，深入推进党史学习教育，4月1日洛阳高新区党群工作部组织全区党员干部70余人来到宜阳县赵保革命烈士陵园，开展“清明祭英烈”党史学习教育主题活动。

在革命烈士纪念碑前，全体党员干部举行祭扫英烈仪式，向革命先烈敬献花篮，缅怀先烈，聆听“红赵保”事迹，感悟共产党人不忘初心的真谛。大家纷纷表示，将更好地继承和发扬革命先烈的优良传统，弘扬不屈不挠的革命精神，进一步学好百年党史，牢记初心使命，以更加优异的成绩迎接建党100周年。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 付荣 张弛 文/图)