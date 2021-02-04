党史宣传教育进科室 激发干事创业热情

为了铭记传承红色基因，领悟伟大精神，增强抓好党史学习教育的政治主动性，近日，市中心医院成立“青年之声”宣讲团，组织开展党史宣传教育进科室活动。
为了铭记传承红色基因，领悟伟大精神，增强抓好党史学习教育的政治主动性，近日，市中心医院成立“青年之声”宣讲团，组织开展党史宣传教育进科室活动。
为了铭记传承红色基因，领悟伟大精神，增强抓好党史学习教育的政治主动性，近日，市中心医院成立“青年之声”宣讲团，组织开展党史宣传教育进科室活动。
宣讲团成员先后走进医院消化内科、生殖医学科、医学检验科、信息中心、综合ICU、骨科等临床科室，开展6场宣讲，向党员干部职工诵读《红船精神》《一条小船一天短会一个百年大党的诞生》《信仰的味道》《我的父亲焦裕禄》等党史经典故事，使400余名医务人员深受教育，倍受鼓舞，激发了大家干事创业的热情。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 高鸽 文/图)
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