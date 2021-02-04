洛阳今天阴天有小雨 气温9℃到14℃

预计今天我市阴天有小雨，偏东风2级到3级，气温9℃到14℃。

昨日，一场春雨拉开了最美四月的序幕，蒙蒙细雨洗尽了连日来的浮尘，天空虽有阴云，空气却异常清新，就是随风飘舞的飞絮着实让人讨厌。

飞絮活跃和天气状况密不可分，气温升高、光照充足、空气湿度小及一定的风速都有利于它的飘散。

除了“乱絮渐欲迷人眼”，飞絮还可能引起皮肤和上呼吸道过敏。皮肤过敏是指我们接触飞絮后出现皮肤瘙痒、红斑甚至水肿等症状；上呼吸道过敏是指飞絮被吸入鼻腔后，引起的鼻痒、流涕、咳嗽等症状。一般来讲，上午10点到下午4点是飞絮的活跃时段，过敏体质的人尽量避开这个时间段到飞絮多的地方。为防止过敏，外出时可以戴上眼镜和口罩，回家及时清洗裸露在外的皮肤和鼻腔，不要把外界的过敏原带回家。

今天适合感受“微雨众卉新”的诗情画意，细雨蒙蒙，牡丹飘香，让人连心都跟着静了下来。明天清明假期就要开始了，我市仍以阴雨天为主，气温偏低。根据最新的气象资料分析，短期受高空西南气流和地面冷空气影响，预计今天我市阴天有小雨，偏东风2级到3级，气温9℃到14℃；明天我市阴天间多云，大部分地区有小雨或零星小雨，偏北风3级到4级，气温6℃到13℃。（首席记者 牛鹏远 通讯员 铭博）