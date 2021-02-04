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2021中国·洛阳（都市圈）第20届国际名车展在会展中心开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.02 08:35

　　6款新车集体亮相，各档次品牌应有尽有，新能源车抢占“C位”……今日，2021中国·洛阳(都市圈)第20届国际名车展在洛阳会展中心盛大开幕，这将是我市有史以来规格最高、规模最大、展商最多、车型最丰富的一次车展。

　　本届车展是第39届中国洛阳牡丹文化节期间的一项重大活动，由市商务局指导、洛阳城乡建设投资集团有限公司支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台联合主办。车展从4月2日开始到5日结束。

　　买车不用东奔西走，货比三家一站搞定。在车展上，各种经典、热销车型，名车、靓车，您可一次看个够。本届车展有几大亮点值得期待。

　　参展品牌多。截至目前，本届国际名车展已吸引近百家汽车经销商60多个汽车品牌报名参加。不仅有吉利、奇瑞、比亚迪等国产品牌，丰田、东风日产、大众等合资品牌，还有玛莎拉蒂、宾利等豪车品牌，更有蔚来、上汽R、欧拉等新能源汽车品牌，将有500个车型亮相。

　　展会规格高。在本届车展上，将有6款新车集中亮相，分别是五菱宏光MINI EV马卡龙、北京现代第五代途胜、JEEP新自由光、红旗H9、斯柯达何珞克、日产天籁2021款。值得一提的是，国民神车五菱宏光首次在600平方米展厅亮相，五菱宏光MINI EV马卡龙为洛阳首发。

　　优惠力度大。本届车展除了商家给出的超低价优惠，市民现场购车，还可领取专属大礼包。礼包包含新车装饰、口腔门诊、美容美发、中医理疗、餐饮、家电等多个商家消费券。

　　另外，本届车展还得到了洛阳城市停车、滴滴出行的大力支持，10万张城市停车券将陆续送出。所有关注“洛阳城市停车”微信公众号或下载注册“洛阳城市停车”App且绑定车牌号的用户，在洛阳市区所有标有7位数字编码的路内泊位及“洛阳城市停车”自营停车场，凭停车券都可免费停车。

　　目前，车展门票还可以预约，扫下方二维码即可免费获得车展门票，还可获得洛阳城市停车停车券。具体内容如下。

　　扫二维码报名参加车展，即可自动领取1张3元停车券，可到微信公众号“洛阳城市停车”平台查询(截止日期为4月5日)。

　　4月2日至5日，凡持电子门票入场者，即可获得3张3元停车券，每人仅限一次。

　　4月2日至5日，凡现场订车，持订单(发票、收据)即可到组委会领取大礼包(内含10张3元停车券)。(记者 李迎博)
[ 责任编辑：马佳佳]
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