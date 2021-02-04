@洛阳人！洛阳市交警部门发布清明假期出行提醒

清明假期临近，届时，不少市民将外出踏青、祭祀扫墓，来洛赏花的外地游客也将明显增多，市交警部门发布2021年清明假期全市道路交通出行提醒。

清明假期临近，届时，不少市民将外出踏青、祭祀扫墓，来洛赏花的外地游客也将明显增多，市交警部门发布2021年清明假期全市道路交通出行提醒。

陵园、景区周边将迎交通高峰

4月3日至5日的清明假期是公众祭扫、踏青赏花的高峰期，受高速公路小客车免费通行政策和洛阳地铁1号线开通的影响，市交警部门预计我市迎来公众出游高峰。在专业部门进行的清明假期出游预测中，我市重点赏花景区进入全国十大热门景区之列。

清明假期，一些市民会到陵园、公墓扫墓、祭祀。邙岭大道周边各主要路口届时将出现扫墓交通流和出游交通流叠加的情况，交通压力增大。中国国花园、王城公园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园等公园景区周边道路将出现旅游交通高峰，隋唐洛阳城国家遗址公园(天堂明堂、应天门、九洲池)、洛邑古城周边的交通出行高峰预计持续至夜间。

此外，清明假期，全省高速公路对7座以下(含7座)小客车免收通行费，时间自4月3日0时起至4月5日24时止，以驶离收费站出口广场时间为准。预计各条高速公路车流量将大幅增加，特别是前往老君山、重渡沟、黛眉山、倒盏村、魏家坡等景区的车流量会迅猛增加，易发生交通拥堵。如遇阴雨天气，道路湿滑，易发生交通事故。

清明假期出行别忘限行规定

市交警部门预计，清明假期交通出行高峰出现在4月3日的9时至11时，返程高峰出现在4月5日的15时至18时。建议市民提前规划好路线，错峰出行。

此外，为缓解交通压力，市交警部门建议市民尽可能选择合适的交通工具和路线出行。城市周边居民可经环城高速通行；游客前往王城公园、牡丹公园、西苑公园、隋唐洛阳城国家遗址公园、丽景门、洛邑古城，可搭乘公交车、地铁；入城旅游车辆可在史家湾、杨湾、谷水附近的停车场停车，换乘地铁出行。

市民需要注意的是，从4月1日起，我市执行第39届牡丹文化节期间城市区部分道路对本地机动车错峰出行限行规定。除两轮摩托车、网约车、悬挂新能源号牌车辆等不受限的车辆外，悬挂豫C号牌的机动车(含临牌)在4月3日至5日要按照限行规定行驶。

其中，4月3日、4日执行周六周日单双号限行规则，5日执行周一至周五尾号限行规则，具体为4月3日单号车出行(车牌尾号为2、4、6、8、0的限行)，4月4日双号车出行(车牌尾号为1、3、5、7、9的限行)，5日周一(车牌尾号为1和6的限行)。

限行区域为三川大道以西—南山大道以北—丝路大道以东—邙岭大道以南区域内所有道路(不含上述道路)，限行时段为每天8时至19时。

出行时请注意这些施工区域

目前，我市部分道路及高速公路正在施工，市民出行应注意绕行。

●中州路下穿王城大道段正在施工，王城大道至纱厂南路段封闭断行，芳林路中州路路口南北断行，过往车辆需绕行。

●塔湾立交(中州东路与三川大道交叉口)正在施工，过往车辆请慢行。

●金业路正在扩宽改造，建议车辆绕行。

●丽新路九都路至延安路段、开元大道学府街至周山大道段均在提升改造施工中，过往车辆注意绕行。

●伊水东路希望桥立交建设工程正在施工，伊水东路断行，过往车辆可从顾龙路绕行龙门北桥至伊水西路通行。

●西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，伊滨路司马光路至龙顾路段、玄奘路龙顾路至葛潘路段处于围挡断行中，从市区前往倒盏村的车辆可经南山大道—科技大道—孝文大道—玄奘路绕行。

●中州东路下穿释源大道工程正在施工，枣园村口至龙虎滩村段为限高保通路段，2.4米以上车辆禁行，过往车辆可提前经安居路—洛白路—207国道绕行。

●高速公路方面，郑卢高速上戈站封闭，二广高速白马寺站、二广高速龙门服务区封闭施工，二广高速关林站超限货车禁止上下站，二广高速1139公里至1149公里段东半幅实行单幅双向双车道通行，1149公里至1151公里段西半幅实行单幅双向单车道通行，二广高速1139公里至1172公里段货车限高4.5米、限宽4米。（记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）