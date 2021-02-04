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洛阳：以产促融 打造高质量产业发展带
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.02 08:35

　　产业合作持续不断，一件件产自济钢集团的上游产品近日陆续进入中国一拖和洛轴厂区，经历多道工序“变身”高端农机、高精尖轴承产品，为“洛阳都市圈制造”添砖加瓦；协同发展源远流长，济源市化工园区至洛阳市石化产业集聚区的氢气管道项目早已建成投用，多年来持续向洛阳石化供应质量合格的氢气，随着洛阳炼化九源石化有限公司在济源虎岭产业集聚区建设的不饱和聚酯项目投产，都市圈区域炼化产业升级又向前迈出大步……

　　当前，围绕洛阳都市圈建设，市工信局正以打造区域产业带为重点，联合我市相关部门赴其他地方接连开展产业合作对接，积极通过“以链建带”推进关键性产业协同发展，并取得一定成效。

　　在整体合作上，目前在洛济对接方面，我市已与济源签订深度融合发展战略合作框架协议，我市洛轴、香江万基铝业等8家企业与济源企业签订产业合作协议，两地产业协同发展得到进一步深化。

　　在洛平对接方面，我市去年赴平顶山开展专题对接，以加快河南西部(洛阳—平顶山)产业转型升级示范区建设为主题，梳理两地产业协同发展合作事项。随后，市工信局多次组织我市重点企业前往汝州等地进行考察交流，推动区域联动发展。

　　在洛巩对接方面，我市已赴巩义产业集聚区观摩考察铝加工产业发展情况，对接产业合作事宜，并依托中硅高科、阿特斯等重点企业，进行上下游配套跟踪，梳理上下游产业链合作厂商，拓宽与巩义等地合作广度。

　　在洛三对接方面，我市组织企业到三门峡开展考察交流，调研数字三门峡运行指挥中心、工业互联网平台等项目，并与三门峡市工信局建立合作协商机制，研究重大合作事项。

　　市工信局表示，下一步，除了继续发力线上线下推动产业协同发展，我市还将在建设洛阳都市圈产业带的基础上加强与郑州、西安的产业联动合作，把洛阳都市圈放在国内大循环中去谋划，不断深化装备制造、电子信息、新材料等共有产业链条对接，同时积极吸纳郑州、西安在创新、人才、金融、服务、交通等领域的优势资源，力争打造跨省域的产业发展新格局，在更大范围、更广领域、更高水平上实现高质量发展。(记者 陈曦 通讯员 王燕飞 李航)
[ 责任编辑：马佳佳]
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