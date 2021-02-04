第五届河洛文化大集明晚开市

10大展区、70余个展位……2日晚19时，河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集将在涧西区广州市场步行街拉开大幕！

10大展区、70余个展位……2日晚19时，河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集将在涧西区广州市场步行街拉开大幕！

以推动全省文旅消费持续提质扩量、助力文化旅游强省建设为初心，本届河洛文化大集将成为打响2021年河南省文化旅游消费季的第一枪。河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集由河南省文化和旅游厅、洛阳市政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、涧西区政府、洛阳银行承办，围绕“文创新天地”“网红打卡地”“文旅体验地”“夜经济集聚地”四个主题内容，整合市内外旅游资源，以琳琅满目的旅游产品大力讲好“洛阳故事”，以丰富多彩的活动创新表达河洛文化，为广大市民和游客奉上高品质的文旅大餐。

本届河洛文化大集设置河南省文化旅游产品展区、洛阳都市圈文化旅游产品展区、洛阳市文化旅游产品展区、广州市场老风情展区、非遗国潮文创展区、“东方博物馆之都”文创展区、牡丹文创产品展区、“洛阳礼物”展区、洛阳银行展区、特色小吃展区、演艺区、线上直播区等，10大展区、70余个展位将吃喝玩乐游购娱“一站凑齐”，通过线上+线下、产品+消费、活动+场景，掀起文旅消费热潮。