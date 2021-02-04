根据中央和省委关于开展政法队伍教育整顿部署要求，结合党史学习教育，1日，市委书记、全市政法队伍教育整顿领导小组组长李亚为全市政法队伍教育整顿上专题党课，深入学习习近平总书记关于政法工作和政法队伍建设的重要指示，教育引导全市政法干警进一步提升政治站位、坚定理想信念，增强党性观念、提高自律意识，持续推动全市政法队伍教育整顿走深走实。

李亚为全市政法队伍教育整顿上专题党课

深化教育整顿 锻造政法铁军

为全面建设社会主义现代化强市保驾护航

根据中央和省委关于开展政法队伍教育整顿部署要求，结合党史学习教育，1日，市委书记、全市政法队伍教育整顿领导小组组长李亚为全市政法队伍教育整顿上专题党课，深入学习习近平总书记关于政法工作和政法队伍建设的重要指示，教育引导全市政法干警进一步提升政治站位、坚定理想信念，增强党性观念、提高自律意识，持续推动全市政法队伍教育整顿走深走实。

李亚在党课中结合洛阳实际，聚焦“深化教育整顿、锻造政法铁军，为全面建设社会主义现代化强市保驾护航”这一主题，重点围绕三个“弄清楚”为全市政法系统上了一堂生动的党课。

他指出，要切实弄清楚开展政法队伍教育整顿的根本目的，不断增强自我革命的自觉性坚定性。全市各级政法机关和广大政法干警要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，统一到党中央、省委、市委部署要求上来，准确把握这次教育整顿的重大意义、总体要求、目标任务、环节举措、政策策略，确保教育整顿高标准高质量开展。要看到这次教育整顿，既治已病、更防未病，既要以猛药去疴、刮骨疗毒的决心和勇气，清除害群之马、整治顽瘴痼疾，也要立足于抓早抓小，把问题解决在萌芽状态，把防范问题的思想防线牢固建立起来。要看到这次教育整顿，既祛歪风、又树正气，既要聚焦群众反映强烈的热点、制约严格公正执法司法的堵点、影响政法队伍建设的难点，集中整治“六大顽瘴痼疾”，又要激励和引领广大干警学习英模、崇尚英模、争当英模，真正铸造忠诚干净担当的新时代优秀政法干警。要看到这次教育整顿，既抓“关键少数”、也管“绝大多数”，既要突出“关键少数”，从各级政法单位领导班子成员特别是“一把手”严起，又要抓住“绝大多数”，坚持全链条发力、全系统整治，使各级政法单位政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强、执法司法公信力进一步提升，使广大政法干警更好担负起党和人民赋予的职责使命。

李亚强调，要切实弄清楚加强政法队伍建设的重要要求，始终做到让党和人民信得过靠得住能放心。全市广大政法干警要以这次教育整顿为契机，结合开展党史学习教育，真正使习近平总书记“五个过硬”重要指示内化于心、外践于行。要突出绝对忠诚，始终做到政治过硬，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步坚定理想信念，进一步强化理论武装，进一步严明政治纪律和政治规矩，进一步增强政治敏锐性和政治鉴别力，不断提升对党忠诚的“纯度”，当好党和人民的“忠诚卫士”。要提升专业素养，始终做到业务过硬，突出实战实效实用导向，着力提升运用法治思维和法治方式的能力、群众工作能力、科技应用能力、应对复杂局面能力、舆论引导能力，切实做到追得上、打得赢、说得过、判得明，真正扛牢维护一方稳定、守护一方平安的重任。要强化使命担当，始终做到责任过硬，以英模为榜样，从先烈先辈先进事迹中汲取精神力量，从反面案例中吸取教训，自觉做党和人民事业的捍卫者，在与歪风邪气作斗争时挺身而出、针锋相对、一身正气，在惩凶除恶、抢险救灾等危急时刻做到义无反顾、毫不畏惧、冲锋在前，在日常工作中做到无怨无悔、坚守付出。要秉持敬畏之心，始终做到纪律过硬，始终保持对党纪国法的敬畏，时刻自省自警自励，大力弘扬服从命令、听从指挥的光荣传统和优良作风，把法治精神当作主心骨，按照法治原则行使权力，始终严格自律，时刻对照党纪国法，在知敬畏、存戒惧、守底线中砥砺品行。要坚持执法为民，始终做到作风过硬，强化宗旨意识，主动回应人民群众对政法工作的新期待新要求，坚持严格规范公正文明执法，落实“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”要求，持续倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向，标本兼治提升执法行为群众满意度。

李亚指出，要切实弄清楚新时代政法队伍肩负的重大使命，在全面建设社会主义现代化强市新征程中展现新担当新作为。要在维护政治安全上展现担当作为，广大干警要不断提升国家安全意识，把维护国家政治安全作为政法工作的首要任务，在思想上筑牢政治安全防线，不断提高防范化解政治安全风险的能力，以实际行动坚决维护国家主权、安全、发展利益。要在维护社会安定上展现担当作为，广大干警要坚持“稳”字当头，带头增强忧患意识、树立底线思维，强化风险防范意识，提升重大风险防控、应急处突能力，强化斗争精神，着力防控突出问题、强化基层治理、强化源头防治，切实维护社会大局和谐稳定。要在维护人民安宁上展现担当作为，广大干警要自觉践行群众路线，紧盯严重影响群众安全感的突出问题，履行好打击犯罪、保护人民的职责，从让人民群众满意的事情做起，从人民群众不满意的问题改起，坚持“打、防、管、控、建”一体推进，为人民群众安居乐业提供有力法律保障。

就做好下一步全市政法队伍教育整顿工作，李亚强调，要坚持目标导向，把习近平总书记“五个过硬”的要求贯穿始终，学习领会深刻内涵和实践要求，全面深入排查存在问题，挖掘一批先进典型事迹，善于用制度形式把好经验好做法固化下来，确保始终沿着正确方向前进。要坚持问题导向，把边学边查边改贯穿始终，始终坚持严的标准，敢于较真碰硬，有针对性地扎紧制度笼子，确保整治有长效、不反弹。要坚持效果导向，把实践实干实效贯穿始终，聚焦维护国家安全、社会安定、人民安宁，聚焦更好服务保障经济社会发展，聚焦提升群众满意度，把握好政策界限，加快建设更高水平的平安洛阳、法治洛阳。

市委副书记赵会生主持会议。省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智、倪玮，相关市级领导等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)