洛阳市区机动车违停开始处罚 每天7时到20时重点治理

今起，针对市区违停机动车，我市城市管理部门开始正式处罚。今天9时21分，在洛龙区宜人东路，执法人员开出市区机动车违停行政处罚权移交后的第一张罚单。

今起，针对市区违停机动车，我市城市管理部门开始正式处罚。今天9时21分，在洛龙区宜人东路，执法人员开出市区机动车违停行政处罚权移交后的第一张罚单。

这辆轿车停在禁停路段，收到相关移交改革后第一张罚单

今天，市城市管理部门针对市区违停机动车开始正式处罚。

9时19分，在洛龙区宜人东路，虽然“禁止停车”标志牌显眼，但一辆轿车还是停到了机动车道上。两名执法人员轻叩车窗发现驾驶人不在车内，于是按照执法规范把该车信息输入手持终端，并进行拍照取证。9时21分，手持终端打印出来一张违停告知单，执法人员将其张贴在违停车辆前风挡玻璃上，并再次拍照取证。

这是市区机动车违停行政处罚权移交后，城市管理部门开出的第一张罚单。记者看到，违停告知单与此前执法人员张贴的违停提示单有较大区别，上面除了有车牌号、违停时间、违停地点等信息，还提醒驾驶人收到告知单后到洛阳银行指定网点缴纳罚款。