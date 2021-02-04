张剑石：点燃革命烽火 开展救亡运动

张剑石，又名张金光，1903年出生，宜阳县赵保乡东赵保村人。

张剑石创办屏阳中学，在这里宣传抗日思想，培训骨干力量（翻拍）

张剑石，又名张金光，1903年出生，宜阳县赵保乡东赵保村人。

1911年，8岁的张剑石开始在私塾读书，15岁时转入洋学堂宜阳县赵一里第四高等小学堂学习，之后先后来到西安、上海求学。期间，他不仅学习了文化知识，还接触了马克思主义思想。

1925年夏天，张剑石毕业后回到家乡，看到官匪勾结，民不聊生，他写了“捍卫家乡岂容退，改造社会是我责”的条幅贴在床边激励自己。之后，他筹划成立了“赵一里教育实业促进会”、办起了两所平民夜校和一所女子小学，向青年学生传授文化知识及民主、平等思想。

1926年4月，经同乡张兆芳介绍，张剑石参加了上海大学举办的“夏令讲学会”。在这里，他一边系统学习革命理论、一边密切接触共产党人，加入中青团。

他回到家乡后，以东赵堡小学校长身份做掩护，通过举办平民夜校、开办图书馆、组织农民演讲等方式，向民众宣传革命思想。

1929年，张剑石成为共产党员。之后，他回到宜阳，发展党员，建立党组织。

1930年11月，张剑石发展同村的张达人、张瑞标入党，赵保党小组宣告成立。截至1932年7月，中共宜阳县委下辖8个区委，党员共计130余人。

为了更好开展革命工作，1933年2月张剑石在洛阳成立了“河岳通讯社”，以编辑和记者的身份，到豫西各县指导党的工作。

1938年初，抗日统一战线建立。张剑石回到宜阳恢复党组织，开展救亡运动。7月，中共宜阳县委重建，赵堡革命形势良好，被誉为“小延安”。

为了培养抗日救国人才，1939年秋，张剑石创办了屏阳中学，宣传抗日思想、培训骨干力量，使赵堡成为豫西地区抗日救亡运动最活跃的地区之一。

1944年5月，日军侵占豫西，所到之处，无恶不作。党中央决定创建伊洛区抗日根据地，时任冀鲁豫区十二地委组织部长的张剑石奉命于7月间返回宜阳。

当时宜阳敌、伪、顽三股势力犬牙交错，形势异常复杂。张剑石设法与八路军豫西抗日独立支队取得联系，在皮定均、徐子荣的帮助下，伊洛专署、伊洛抗日军分区相继在赵保成立。当地群众争相加入抗日武装，截至1944年年底，已由最初不到100人发展到300余人。

到1945年7月，伊洛区已发展成为下辖一个专署和一个军分区及洛南、伊西、嵩北3个县级政权，拥有2000余名军政人员的抗日根据地。

精神大家谈

张剑石同志的英雄事迹，让我深受感动、倍感鼓舞。在他身上，我看到了一名共产党人应有的理想信念和责任担当。他不仅树立了“捍卫家乡、改造社会”的鸿志，还拼尽全力将其落实在一点一滴的实际行动上。他是洛阳的骄傲，更是党的骄傲，是每位党员必须学习的榜样力量。

——市委党校法学与科技文化教研部副教授王蕾

通过学习张剑石事迹，增强党员干部继承和发扬党的优良传统和优良作风的自觉性，以“功成不必在我、功成必定有我”的大局意识和公仆情怀，将党史学习教育成果转化为不忘初心使命和加强党性修养的行动自觉和责任担当。

——中共宜阳县委党史研究室支部书记任晓方 （洛阳融媒记者 贾臻 通讯员 张新迁 文/图）