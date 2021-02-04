洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳检察官杨丽霞入选2020感动中原十大年度人物
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 18:23

　　近日，“出彩河南人楷模发布厅”2020感动中原十大年度人物揭晓，33年来用爱传播法治温情、护航未成年人健康成长的涧西区人民检察院第五检察部主任杨丽霞获此殊荣。

　　“能够从事未成年人检察工作是幸运的，也是一项善的事业，我愿意把浓浓的母爱和有温度的法律献给身边的每一个孩子，做孩子们心中永远的‘杨妈妈’……”发布会现场，杨丽霞炙热的话语，诠释着一名共产党员和未检检察官的使命与担当。

　　33年来，杨丽霞以满腔热血投入检察事业中，始终坚持着“干一行爱一行，专一行精一行”的工作态度，脚踏实地、全力以赴，从一名法律专业的“门外汉”一步一个脚印成长为一名优秀的人民检察官，用行动践行对党忠诚的誓言，彰显法律的公正、传递法律的温度，惩前毖后、治病救人，努力实现法律效果和社会效果的有机统一。

　　33年来，由她主办和参与查办的5300余起案件，涉案人员近万人，每一个案件都做到了事实清楚、证据充分、定性准确，无一差错。

　　2015年，杨丽霞开始从事未成年人检察工作。在这里，杨丽霞将她的女性柔情发挥得淋漓尽致。在她的主导下，涧西区人民检察院不断创新、积极探索对未成年人合法权益的特殊保护机制，专门成立“牡丹心语”工作室，树立“阳光未检，雨露施教”的工作理念，秉持“公心办案、爱心呵护、耐心帮教、细心疏导、诚心待人、开心生活”的“六心”工作法，将心理矫正引入到未成年人办案中，教育、感化、挽救涉罪未成年人和救助未成年被害人900余人，成为迷途少年的“杨妈妈”。

　　从检以来，杨丽霞把无声大爱洒在工作岗位上，锐意进取、努力拼搏，先后多次被评为优秀共产党员、平安建设先进工作者、全国青少年普法教育活动先进个人，被荣记个人一等功一次、个人二等功一次、个人三等功两次，先后荣获全国“人民满意的公务员”“全国三八红旗手”“守望正义——新时代最美检察官”等荣誉称号。她带领的未检团队先后荣获“全国青少年维权岗”“全国青年文明号”“河南省人民满意的政法单位”等称号。（洛报融媒记者 申利超）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳符合条件的老人注意了 非高峰时段...
  • 新地标！洛阳龙门站综合交通枢纽换乘...
  • 牡丹文化节期间，洛阳地铁末班车发车...
  • 李亚会见中国兵装集团总经理龚艳德
  • 农机装备高质量发展现场推进会今日在...
  • 洛阳大谷关西烽火台展示项目封顶 今...
  • 洛阳市纪委监委通报三起违反中央八项...
  • 百姓看变化：规划让城市更美好
  • 公示！洛阳3个乡镇拟命名第二批省级“...
  • 党史学习教育中央宣讲团宣讲报告会在...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    丑萌丑萌！从政坊游园...
    国色初绽引客来
    隋唐洛阳城天堂明堂景...
    牡丹绽放迎客来
    精彩热帖

    群芳吐艳

    大妈跳舞，看不？

    牡丹花开

    腾冲和顺古镇
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605