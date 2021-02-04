洛阳检察官杨丽霞入选2020感动中原十大年度人物

近日，“出彩河南人楷模发布厅”2020感动中原十大年度人物揭晓，33年来用爱传播法治温情、护航未成年人健康成长的涧西区人民检察院第五检察部主任杨丽霞获此殊荣。

近日，“出彩河南人楷模发布厅”2020感动中原十大年度人物揭晓，33年来用爱传播法治温情、护航未成年人健康成长的涧西区人民检察院第五检察部主任杨丽霞获此殊荣。

“能够从事未成年人检察工作是幸运的，也是一项善的事业，我愿意把浓浓的母爱和有温度的法律献给身边的每一个孩子，做孩子们心中永远的‘杨妈妈’……”发布会现场，杨丽霞炙热的话语，诠释着一名共产党员和未检检察官的使命与担当。

33年来，杨丽霞以满腔热血投入检察事业中，始终坚持着“干一行爱一行，专一行精一行”的工作态度，脚踏实地、全力以赴，从一名法律专业的“门外汉”一步一个脚印成长为一名优秀的人民检察官，用行动践行对党忠诚的誓言，彰显法律的公正、传递法律的温度，惩前毖后、治病救人，努力实现法律效果和社会效果的有机统一。

33年来，由她主办和参与查办的5300余起案件，涉案人员近万人，每一个案件都做到了事实清楚、证据充分、定性准确，无一差错。

2015年，杨丽霞开始从事未成年人检察工作。在这里，杨丽霞将她的女性柔情发挥得淋漓尽致。在她的主导下，涧西区人民检察院不断创新、积极探索对未成年人合法权益的特殊保护机制，专门成立“牡丹心语”工作室，树立“阳光未检，雨露施教”的工作理念，秉持“公心办案、爱心呵护、耐心帮教、细心疏导、诚心待人、开心生活”的“六心”工作法，将心理矫正引入到未成年人办案中，教育、感化、挽救涉罪未成年人和救助未成年被害人900余人，成为迷途少年的“杨妈妈”。

从检以来，杨丽霞把无声大爱洒在工作岗位上，锐意进取、努力拼搏，先后多次被评为优秀共产党员、平安建设先进工作者、全国青少年普法教育活动先进个人，被荣记个人一等功一次、个人二等功一次、个人三等功两次，先后荣获全国“人民满意的公务员”“全国三八红旗手”“守望正义——新时代最美检察官”等荣誉称号。她带领的未检团队先后荣获“全国青少年维权岗”“全国青年文明号”“河南省人民满意的政法单位”等称号。（洛报融媒记者 申利超）