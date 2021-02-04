深入企业走访调研 全力推进检察职能

2021年3月31日至4月1日，洛阳市人民检察院党组成员、纪检监察组组长刘边江、副组长葛忠义分别对伊川县洛阳盛铁耐火材料有限责任公司、洛阳市科丰冶金新材料有限公司和瀍河区洛阳市名车苑汽车广场有限公司、厚和德房地产开发有限公司等企业进行了走访调研。

2021年3月31日至4月1日，洛阳市人民检察院党组成员、纪检监察组组长刘边江、副组长葛忠义分别对伊川县洛阳盛铁耐火材料有限责任公司、洛阳市科丰冶金新材料有限公司和瀍河区洛阳市名车苑汽车广场有限公司、厚和德房地产开发有限公司等企业进行了走访调研。

调研期间，刘边江深入企业一线，咨询了企业生产材料采购价格、产品销售、盈利及工人工资等情况，听取企业对洛阳营商环境的评价，同时询问了企业生产中遇到的困难并为企业解决困难积极出谋划策。

调研结束后，每个企业领导对洛阳市检察院的关心表示感谢，同时表示今后工作中，将严格落实安全生产规定，加强管理，生产出质量更好的产品，来回报国家及人民群众，为洛阳经济发展助力！(通讯员/储涛)