洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

清明假期将到 洛阳高速交警最新提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 18:19

　　今日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，为保障群众清明假期出行平安，河南省公安厅高速交警总队结合高德地图《河南省2021年清明出行预测报告》大数据分析和近年清明假期出行特点，做出假期出行状况研判并提醒：清明假期出行疫情防控不松懈，切记守法安全行车，错峰理性出行，避免人员聚集，做好疫情防护。

　　4月3日至5日清明假期放假3天，其间全省高速公路7座以下小型客车免费通行。预计今年清明假期期间，河南高速公路出口总流量将达到770万辆左右，较2020年同比大幅增长，日均达到250万辆，为日常日均出口流量的1.4倍。

　　洛阳高速交警支队相关负责人说，今年清明节假期，道路交通安全面临以下五类突出风险：

　　一是陵园墓区及周边道路交通安全风险。近年来祭扫活动趋向节前分散，陵园墓区将持续迎来祭扫车流人流。由于陵园墓区多位于城郊、山区，沿途路况差，坡陡、弯急、路窄，易发生翻坠事故。

　　二是道路客运交通安全风险。预计“就地过年”积压的出行需求将在清明节迎来集中释放，出现“补偿式返乡”高峰，加之群众踏青旅游意愿强烈，旅游客运、公路客运、包车租赁需求将明显恢复增长，同时客运企业重开、新开客运班线和新聘客运驾驶人增多，超员载客、疲劳驾驶等违法肇事风险以及驾驶人不熟悉车况、路况等意外风险上升。

　　三是高速公路交通安全风险。受假期集中出行、高速公路7座以下小型客车免费通行双重影响，高速公路交通流量将大幅上升，特别是郑州、开封、洛阳及热点景区周边高速公路交通流量将激增，易出现交通拥堵、车辆缓行，也增大了事故风险隐患。

　　四是农村地区交通安全风险。清明时节，农村地区进入春播春种农忙时期，生产作业运输、务农务工人员集体出行增多，并与返乡探亲、祭扫、踏青车辆交织，农村道路交通流量明显增大，小客车和面包车违法超员及轻型货车、三轮车、拖拉机违法载人肇事多发易发，需高度警惕此类事故风险。

　　五是雨雾天气不利影响风险。近期降雨较多，雨雾天气多发，安全风险增大。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳符合条件的老人注意了 非高峰时段...
  • 新地标！洛阳龙门站综合交通枢纽换乘...
  • 牡丹文化节期间，洛阳地铁末班车发车...
  • 李亚会见中国兵装集团总经理龚艳德
  • 农机装备高质量发展现场推进会今日在...
  • 洛阳大谷关西烽火台展示项目封顶 今...
  • 洛阳市纪委监委通报三起违反中央八项...
  • 百姓看变化：规划让城市更美好
  • 公示！洛阳3个乡镇拟命名第二批省级“...
  • 党史学习教育中央宣讲团宣讲报告会在...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    丑萌丑萌！从政坊游园...
    国色初绽引客来
    隋唐洛阳城天堂明堂景...
    牡丹绽放迎客来
    精彩热帖

    群芳吐艳

    大妈跳舞，看不？

    牡丹花开

    腾冲和顺古镇
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605