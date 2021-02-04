清明假期将到 洛阳高速交警最新提醒

今日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，为保障群众清明假期出行平安，河南省公安厅高速交警总队结合高德地图《河南省2021年清明出行预测报告》大数据分析和近年清明假期出行特点，做出假期出行状况研判并提醒：清明假期出行疫情防控不松懈，切记守法安全行车，错峰理性出行，避免人员聚集，做好疫情防护。

今日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，为保障群众清明假期出行平安，河南省公安厅高速交警总队结合高德地图《河南省2021年清明出行预测报告》大数据分析和近年清明假期出行特点，做出假期出行状况研判并提醒：清明假期出行疫情防控不松懈，切记守法安全行车，错峰理性出行，避免人员聚集，做好疫情防护。

4月3日至5日清明假期放假3天，其间全省高速公路7座以下小型客车免费通行。预计今年清明假期期间，河南高速公路出口总流量将达到770万辆左右，较2020年同比大幅增长，日均达到250万辆，为日常日均出口流量的1.4倍。

洛阳高速交警支队相关负责人说，今年清明节假期，道路交通安全面临以下五类突出风险：

一是陵园墓区及周边道路交通安全风险。近年来祭扫活动趋向节前分散，陵园墓区将持续迎来祭扫车流人流。由于陵园墓区多位于城郊、山区，沿途路况差，坡陡、弯急、路窄，易发生翻坠事故。

二是道路客运交通安全风险。预计“就地过年”积压的出行需求将在清明节迎来集中释放，出现“补偿式返乡”高峰，加之群众踏青旅游意愿强烈，旅游客运、公路客运、包车租赁需求将明显恢复增长，同时客运企业重开、新开客运班线和新聘客运驾驶人增多，超员载客、疲劳驾驶等违法肇事风险以及驾驶人不熟悉车况、路况等意外风险上升。

三是高速公路交通安全风险。受假期集中出行、高速公路7座以下小型客车免费通行双重影响，高速公路交通流量将大幅上升，特别是郑州、开封、洛阳及热点景区周边高速公路交通流量将激增，易出现交通拥堵、车辆缓行，也增大了事故风险隐患。

四是农村地区交通安全风险。清明时节，农村地区进入春播春种农忙时期，生产作业运输、务农务工人员集体出行增多，并与返乡探亲、祭扫、踏青车辆交织，农村道路交通流量明显增大，小客车和面包车违法超员及轻型货车、三轮车、拖拉机违法载人肇事多发易发，需高度警惕此类事故风险。

五是雨雾天气不利影响风险。近期降雨较多，雨雾天气多发，安全风险增大。