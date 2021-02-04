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4月2日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 17:35

　　今日，第39届中国洛阳牡丹文化节赏花游园活动正式开始。

　　目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　中国国花园：全园共有约130个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的15%。主要分布在早开园、唐风隋影广场、留芳园等处。其中：盛开的牡丹品种有黑海撒金、凤丹白、墨楼争辉、蓝月亮、花游、珊瑚台、银红巧对等；初开的牡丹品种有雨后风光、新国色、村松樱等。园内樱花、碧桃、紫荆、黄刺玫争奇斗艳。

(中国国花园 二乔)
(中国国花园 珊瑚台)

　　王城公园：全园共有280多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的29%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区等处。其中：盛开的牡丹品种有雪映桃花、胜葛巾、银红巧对、冰罩蓝玉、卷叶红、洛阳红等；初开的牡丹品种有珊瑚台、珠光墨润、姚黄、二乔、香玉等。园内各色牡丹与丁香、樱花、紫荆等竞相绽放。

(王城公园 墨楼争辉、争春等)
(王城公园 银红巧对)

　　隋唐城遗址植物园：全园共有350多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的23%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有如花似玉、三英士、满江红、黄花魁、冰莹紫玉、似品红等；初开的牡丹品种有卷叶红、太平红、贵妃插翠、雨后风光、珊瑚台、红荷等。另外，千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、樱花等正值盛花期。海棠园内火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。南门5万余株郁金香初开。

(隋唐城遗址植物园 墨魁)
(隋唐城遗址植物园 西施)

　　国家牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的10%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有小桃红、白雪塔、彩绘、凤丹、朱砂垒、蓝月亮等；初开的牡丹品种有明星、洛阳红、二乔等。园内紫藤、碧桃、樱花、连翘、榆叶梅等争奇斗艳。

(国家牡丹园 小桃红)

　　神州牡丹园：全园共有65个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的5%。主要分布在国花坛、精品观赏区等处。其中：盛开的牡丹品种有景玉、琉璃贯珠、迎日红、粉中冠、贵妃插翠、霓虹焕彩、春柳、卷叶红、太平红、清香白、粉楼台等；初开的牡丹品种有白鹤卧雪、冰凌罩红石、层叠多娇、大红宝珠等。园内碧桃、樱花、郁金香竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有30余个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的4%。主要分布在早花区、环路沿线及大温室。其中：盛开的牡丹品种有景玉、火炼金丹、洛阳红、蓝月亮、二乔、凤丹白、玉板白等；初开的牡丹品种有李园红、户川寒、兰贵人、老君紫、银红巧对、冬凌桃仙等。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　西苑公园：全园共有110个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的58%。主要分布在公园大门、北门、人工湖南侧牡丹观赏区、大草坪西北两侧。其中：盛开的牡丹品种有彩绘、岛锦、香玉、洛阳红、二乔、银红巧对、雪映桃花等；初开的牡丹品种有姚黄、花王、丛中笑、珊瑚台、太阳等。

(西苑公园 种生苗)

　　牡丹公园：全园共有110个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%。主要分布在古牡丹园、假山东侧等处。其中：盛开的牡丹品种有白鹤卧雪、锦绣球、太阳等；初开的牡丹品种有酒醉杨妃、乌龙捧盛等。

　　天香牡丹园：园内部分凤丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的10%。主要分布在天香园西南角。

　　洛阳农博园：园内有少量凤丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的3%。

　　第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2021年4月1日
[ 责任编辑：赵彤彤]
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