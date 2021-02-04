牡丹文化节志愿服务活动启动

今日，第39届中国洛阳牡丹文化节拉开帷幕，牡丹文化节志愿服务活动随之启动，志愿者纷纷行动起来，义务服务，助力盛会。

今日，第39届中国洛阳牡丹文化节拉开帷幕，牡丹文化节志愿服务活动随之启动，志愿者纷纷行动起来，义务服务，助力盛会。

当日，在龙门高铁站、地铁站、公交站、景区以及重要道路路口，千余名河洛志愿者身着红马甲，为游客和市民提供道路指引、协助指挥交通、景点介绍以及提供茶水和医药等服务。

在地铁站，洛阳铁路信息工程学校的青年志愿者在爱心服务台、进站闸机、出入口、站厅等场所，为乘客提供爱心预约、问询指引、搬运大件行李等服务，倡导乘客文明礼让、尊老爱幼、有序乘车。

在王城公园，志愿者们不仅帮助游客提供导引服务，还为游客提供讲解洛阳牡丹品种、特性以及预报花期等服务。

市文明办相关负责人介绍，志愿服务活动已成为近年来牡丹文化节期间我市最动人、最亮丽的人文风景线之一。今年，我市在对志愿者进行服务理念提升的同时，有关机构有针对性地加强了志愿者的技能培训，以使志愿者们更到位、更全面地展示我市全国文明城市的形象。

据悉，本届牡丹文化节的志愿者主要由青年志愿者、工友志愿者、巾帼志愿者、国际志愿者等组成，即日起至5月10日，每天将有千余名志愿者在城市出入口、广场、景区、交通路口、窗口行业等地点，开展迎宾、讲解、文明劝导等8个志愿服务项目。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波 文/图）