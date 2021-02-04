洛阳直发阿拉木图的中亚班列开行

3月31日，一列中亚国际集装箱货运班列从位于中国一拖的东方红(洛阳)国际陆港发出。本趟班列共有50车，从洛阳直发，经新疆霍尔果斯口岸出境后，运抵哈萨克斯坦的阿拉木图，全程约3980千米。

3月31日，一列中亚国际集装箱货运班列从位于中国一拖的东方红(洛阳)国际陆港发出。本趟班列共有50车，从洛阳直发，经新疆霍尔果斯口岸出境后，运抵哈萨克斯坦的阿拉木图，全程约3980千米。 3月31日，一列中亚国际集装箱货运班列从位于中国一拖的东方红(洛阳)国际陆港发出。本趟班列共有50车，从洛阳直发，经新疆霍尔果斯口岸出境后，运抵哈萨克斯坦的阿拉木图，全程约3980千米。 今年以来，我市持续加快构建全国重要综合交通枢纽，全面拓展开放领域，主动融入国内国际双循环相互促进发展新格局，为加快建设副中心、打造增长极提供有力支撑。 (洛报融媒记者 潘郁 通讯员 李德安 摄)