即日起，洛阳多处道路通行规则有变

4月1日，记者从市交警支队获悉，即日起，我市多处道路通行规则有变。

4月1日，记者从市交警支队获悉，即日起，我市多处道路通行规则有变。

开元大道

为保障道路交通安全有序畅通，结合广大群众的意见建议，经市交警部门实地调研，即日起，开元大道市交警支队门口、国家电网洛阳供电公司门口的道路中心护栏开口取消。

两处开口取消后，由东向西前往市交警支队、国家电网洛阳供电公司的车辆可沿开元大道—通济街—展览路—望春门街—开元大道进入，或沿开元大道—通济街—政和路—望春门街—开元大道进入。

牡丹桥南

即日起，牡丹桥南中国国花园西门口道路实施中心硬隔离。

在中国国花园西门口需要横穿道路的行人，可从中国国花园西门南侧的地下通道通过；非机动车可经隋唐城路、聂泰路通行。

八一路

即日起，西工区八一路的凯旋路至唐宫路段恢复双向通行。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）