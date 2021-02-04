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即日起，洛阳多处道路通行规则有变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 18:22

　　4月1日，记者从市交警支队获悉，即日起，我市多处道路通行规则有变。

　　开元大道

　　为保障道路交通安全有序畅通，结合广大群众的意见建议，经市交警部门实地调研，即日起，开元大道市交警支队门口、国家电网洛阳供电公司门口的道路中心护栏开口取消。

　　两处开口取消后，由东向西前往市交警支队、国家电网洛阳供电公司的车辆可沿开元大道—通济街—展览路—望春门街—开元大道进入，或沿开元大道—通济街—政和路—望春门街—开元大道进入。

　　牡丹桥南

　　即日起，牡丹桥南中国国花园西门口道路实施中心硬隔离。

　　在中国国花园西门口需要横穿道路的行人，可从中国国花园西门南侧的地下通道通过；非机动车可经隋唐城路、聂泰路通行。

　　八一路

　　即日起，西工区八一路的凯旋路至唐宫路段恢复双向通行。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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