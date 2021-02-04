即日起，洛阳多处道路通行规则有变

4月1日，记者从市交警支队获悉，即日起，我市多处道路通行规则有变。
4月1日，记者从市交警支队获悉，即日起，我市多处道路通行规则有变。
4月1日，记者从市交警支队获悉，即日起，我市多处道路通行规则有变。
开元大道
为保障道路交通安全有序畅通，结合广大群众的意见建议，经市交警部门实地调研，即日起，开元大道市交警支队门口、国家电网洛阳供电公司门口的道路中心护栏开口取消。
两处开口取消后，由东向西前往市交警支队、国家电网洛阳供电公司的车辆可沿开元大道—通济街—展览路—望春门街—开元大道进入，或沿开元大道—通济街—政和路—望春门街—开元大道进入。
牡丹桥南
即日起，牡丹桥南中国国花园西门口道路实施中心硬隔离。
在中国国花园西门口需要横穿道路的行人，可从中国国花园西门南侧的地下通道通过；非机动车可经隋唐城路、聂泰路通行。
八一路
即日起，西工区八一路的凯旋路至唐宫路段恢复双向通行。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605