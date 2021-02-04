牡丹文化节期间，洛阳多家博物馆周一正常开放

今日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，今年牡丹文化节期间，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆、考古博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆等洛阳多家博物馆取消周一闭馆，面向公众正常开放。

今日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，今年牡丹文化节期间，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆、考古博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆等洛阳多家博物馆取消周一闭馆，面向公众正常开放。

具体来看，取消闭馆的日期为4月5日、12日、19日、26日及5月3日，5月10日起恢复周一闭馆惯例。

需要注意的是，二里头夏都遗址博物馆仍需通过实名预约入馆参观，您可以关注该博物馆官方微信公众号提前预约，每天预约限额为7000人。

按照常态化疫情防控要求，到各博物馆参观时，请携带身份证并主动出示健康码，参观过程中请自觉全程佩戴口罩。(洛报融媒记者 智慧 文/图)