89岁老人以剪报的形式宣传党的历史

“新的时代，我们更要注重学习党史，不忘初心，继续前进。”4月1日上午，在洛阳市西工区凯旋西路29号院的家里，89岁老人张根有指着自己制作的展板说。

“新的时代，我们更要注重学习党史，不忘初心，继续前进。”4月1日上午，在洛阳市西工区凯旋西路29号院的家里，89岁老人张根有指着自己制作的展板说。

张根有喜欢读报，也是《洛阳晚报》的“终身荣誉读者”。退休之后，他爱上剪报，坚持了近30年。

今年是中国共产党成立100周年，党中央决定在全党开展党史学习教育。“我是一名有着50多年党龄的党员，应该积极宣传党史，为党史学习教育做点事。”张根有说，他1956年加入中国共产党，吃过旧社会的苦，也享受着新时代的福，自己要发挥余热，以剪报的形式宣传党的百年历史，激励大家感党恩、跟党走。

前段时间，张根有把自己珍藏了近30年的《洛阳日报》《洛阳晚报》等报刊剪贴资料进行了整理，挑选出了关于党史方面的相关报道，精心制作了十余块展板供人阅览。

张根有制作的展板内容十分丰富，涵盖了我党不同历史时期发生的大事要事，包括伟人风采、战斗故事、会议报道、党史知识等，文图并茂、制作精细、可读性强。“学习党史，能够让我们对党和国家有加更全面的认识，树立正确的人生观、价值观，感恩来之不易的幸福生活。我要用自己的微薄力量宣传党的历史，庆祝建党百年。”张根有说。（洛报融媒记者 李三旺 文/图/视频）