洛阳市洛龙区人民检察院检察长姜卫国主动投案接受纪律审查和监察调查

洛阳市洛龙区人民检察院检察长姜卫国(副县级)涉嫌严重违纪违法，已主动投案，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 洛阳市洛龙区人民检察院检察长姜卫国(副县级)涉嫌严重违纪违法，已主动投案，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 姜卫国简历 姜卫国，男，汉族，1964年11月生，河南伊川人，1986年11月加入中国共产党，1982年8月参加工作，大学文化。 1982.08—2011.06历任宜阳县检察院干事，伊川县人大常委会法制委员会干事，伊川县检察院办公室副主任、主任，伊川县检察院党组成员、副检察长； 2011.06—2012.02洛阳市检察院反渎局政委(副县级)； 2012.02—2017.02洛阳市瀍河回族区检察院检察长； 2017.02—2017.03洛阳市洛龙区检察院检察长； 2017.03—2020.02洛阳市洛龙区检察院检察长、四级高级检察官； 2020.02— 洛阳市洛龙区检察院检察长、三级高级检察官。