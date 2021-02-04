4月3日至5月10日来洛阳 “唐妞”带你游唐宫

今日，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，今年牡丹文化节期间，隋唐洛阳城应天门、天堂明堂、九洲池将推出“唐妞带你游唐宫”隋唐洛阳城主题文旅活动，为市民和游客送上独具隋唐特色的文化盛宴。

今日，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，今年牡丹文化节期间，隋唐洛阳城应天门、天堂明堂、九洲池将推出“唐妞带你游唐宫”隋唐洛阳城主题文旅活动，为市民和游客送上独具隋唐特色的文化盛宴。

活动将从4月3日持续至5月10日，主要包含以下六大内容——

●唐妞带你来打卡——应天门奇妙夜。牡丹文化节期间，隋唐洛阳城应天门将新增灯光秀，与原有的3D投影秀相互辉映，将影音、建筑、历史融为一幅幅流光溢彩的画面，为游客打造一场感受洛阳千年历史变迁的视听盛宴。每晚7点，应天门还将举行亮灯仪式，用满满仪式感带游客感受隋唐洛阳城宫城“奇妙夜”。