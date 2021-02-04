李亚会见中国兵装集团总经理龚艳德

1日，市委书记李亚会见来洛考察对接工作的中国兵器装备集团有限公司总经理、党组副书记龚艳德一行，双方就进一步深化地企合作，更好推动洛阳都市圈、现代化强市建设发展等深入交谈。胡加彬参加会见。
1日，市委书记李亚会见来洛考察对接工作的中国兵器装备集团有限公司总经理、党组副书记龚艳德一行，双方就进一步深化地企合作，更好推动洛阳都市圈、现代化强市建设发展等深入交谈。胡加彬参加会见。
1日，市委书记李亚会见来洛考察对接工作的中国兵器装备集团有限公司总经理、党组副书记龚艳德一行，双方就进一步深化地企合作，更好推动洛阳都市圈、现代化强市建设发展等深入交谈。胡加彬参加会见。（洛报融媒记者 李东慧）
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