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人体器官捐献体系10周年 洛阳在遗体、人体器官捐献数量等方面名列前茅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 15:51

　　今年是我省启动人体器官捐献体系10周年，清明节到来之际，我省为此组织了遗体、人体器官捐献者缅怀纪念活动。10年来，我市在遗体、人体器官捐献数量等方面，均名列前茅。捐献者家属是如何看待遗体、人体器官捐献的？我市在这项公益项目上做了哪些工作？

　　对于女儿捐献遗体的决定，他坚定不移地支持

　　1日上午，张新武走进女儿张向利生前住的房间，翻看女儿儿时的照片，眼泪在眼眶里打转。清明节临近，他正考虑去女儿的墓前看看。

　　说起张向利，想必不少人不陌生，本报曾多次报道。2004年，15岁的张向利患上尿毒症，她在确诊后的第32天，找到了合适肾源，在爱心人士的关怀与帮助下，当年11月20日接受了肾移植手术，重新获得生命。

　　然而，不幸再次降临在这个女孩身上。2013年，张向利体内移植的肾出现衰竭，她在与病魔抗争的同时，做出一项重大决定：捐献遗体回报社会。

　　2014年2月，张向利在捐献遗体申请登记表上郑重写下自己的名字。她说：“我的肾是别人捐的，哪天我要是不在了，也要把器官或者遗体捐出来，帮助更多的人。”

　　2019年1月，这个命运多舛的女孩不幸去世，遗体捐献于河南省红十字会志愿献遗体接受中心(郑州大学医学院人体部)用于教学和科学研究。

　　对于女儿当初捐献遗体的决定，张新武至今仍坚定不移地支持。他说，无论是捐献遗体还是人体器官，都是为社会做贡献。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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