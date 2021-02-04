爱人羊水破了，他急着回家取证件 ！交警人性化执法未处罚

“感谢郭警官的人性化执法。”1日，张先生拨打热线66778866称，他的爱人羊水破了，他驾驶小型货车着急回家拿医疗证，途经禁行区域被交警拦下，交警了解情况后未处罚他。

“感谢郭警官的人性化执法。”1日，张先生拨打热线66778866称，他的爱人羊水破了，他驾驶小型货车着急回家拿医疗证，途经禁行区域被交警拦下，交警了解情况后未处罚他。

张先生在洛阳宏进农副产品国际物流中心附近做粮油批发生意，家就住在附近。他的爱人怀有身孕，预产期还有十几天，3月31日上午，爱人身体不适，他把爱人送到市中心医院检查，本以为问题不大，先离开去干活。

当日下午，张先生到洛龙区李楼镇送货，突然接到爱人的电话，说羊水破了，需要住院，让他赶紧回家取医疗证。情况紧急，他停下手中的工作，驾驶小型货车往家赶。“绕路的话太费时间。”张先生说，他选择从城市区的禁行区域走，行至东花坛时被在路口执勤的交警拦下。

“交警同志，我真有急事。”张先生忙向交警解释，并与爱人视频通话自证，交警确认情况属实，对他进行批评教育未做处罚。因时间紧，他没来得及询问交警的名字，只知道对方姓郭。

张先生所说的郭警官，是瀍河交巡大队交警郭伟峰。郭伟峰说，货车等部分车辆进入城市区，需要办理通行证才可通行，张先生的行为属于闯禁行，按规定应扣3分、罚款100元，不过考虑到对方情况特殊，遂做出了不处罚决定。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)