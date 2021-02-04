洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

爱人羊水破了，他急着回家取证件 ！交警人性化执法未处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 15:39

　　“感谢郭警官的人性化执法。”1日，张先生拨打热线66778866称，他的爱人羊水破了，他驾驶小型货车着急回家拿医疗证，途经禁行区域被交警拦下，交警了解情况后未处罚他。

　　张先生在洛阳宏进农副产品国际物流中心附近做粮油批发生意，家就住在附近。他的爱人怀有身孕，预产期还有十几天，3月31日上午，爱人身体不适，他把爱人送到市中心医院检查，本以为问题不大，先离开去干活。

　　当日下午，张先生到洛龙区李楼镇送货，突然接到爱人的电话，说羊水破了，需要住院，让他赶紧回家取医疗证。情况紧急，他停下手中的工作，驾驶小型货车往家赶。“绕路的话太费时间。”张先生说，他选择从城市区的禁行区域走，行至东花坛时被在路口执勤的交警拦下。

　　“交警同志，我真有急事。”张先生忙向交警解释，并与爱人视频通话自证，交警确认情况属实，对他进行批评教育未做处罚。因时间紧，他没来得及询问交警的名字，只知道对方姓郭。

　　张先生所说的郭警官，是瀍河交巡大队交警郭伟峰。郭伟峰说，货车等部分车辆进入城市区，需要办理通行证才可通行，张先生的行为属于闯禁行，按规定应扣3分、罚款100元，不过考虑到对方情况特殊，遂做出了不处罚决定。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁2号线单侧隧洞“轨通” 确保2...
  • 四大板块20项主要活动！第39届中国洛...
  • 本届牡丹文化节惠民力度加大：来洛赏...
  • 明起，洛龙区机关企事业单位免费开放...
  • 李亚会见国网河南省电力公司董事长王...
  • 200辆洛阳造新能源公交车全部下线
  • 官宣！第39届中国洛阳牡丹文化节4月1...
  • 国色初绽引客来
  • 牡丹文化节期间，洛阳地铁末班车发车...
  • 丑萌丑萌！从政坊游园黑天鹅家族首添...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    群芳吐艳

    大妈跳舞，看不？

    牡丹花开

    腾冲和顺古镇
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605