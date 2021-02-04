洛阳捧回国家文旅消费示范“金招牌”

4月1日，在文旅部举办的2021年全国文化和旅游消费工作培训班上，洛阳捧回了象征荣誉和成就的“国家文化和旅游消费示范城市”奖牌。

4月1日，在文旅部举办的2021年全国文化和旅游消费工作培训班上，洛阳捧回了象征荣誉和成就的“国家文化和旅游消费示范城市”奖牌。

2020年12月29日，洛阳入选首批“国家文化和旅游消费示范城市”，实现了由“试点城市”到“示范城市”的飞跃。

这是洛阳加快建设文化旅游强市，致力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城的最新成果，为常态化疫情防控形势下文旅消费持续提质扩容提供了有效助力。

自2016年6月成为第一批国家文化消费试点城市以来，洛阳按照“政府引导、丰富供给、激发需求、营造场景、全民参与”的思路，发力供给侧，创新丰富产品供给，聚焦需求侧，持续扩大有效需求，营造消费场景，吸引城乡居民参与，初步形成了供需匹配的场景打造模式，“以节会促消费”成为洛阳文旅发展特色。

下一步，洛阳将认真贯彻落实中央、省、市有关指示精神，顺应文化和旅游消费提质转型升级新趋势，深化文化和旅游领域供给侧结构性改革，推动全市文化和旅游消费设施更加完善、结构更加合理、供给更加丰富、需求更加旺盛、场景更加优美，力求文化和旅游消费规模保持快速增长态势，推动洛阳国家文化和旅游消费示范城市建设提升工作走在全国前列，为洛阳都市圈建设再添新动力。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 古付先 彭剑雄 文/图)