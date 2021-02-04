清明祭英烈 红色永传承

3月31日，伊川县西场学校的师生们来到伊川县烈士陵园，通过瞻仰烈士纪念碑、祭扫烈士陵园等形式，重温历史，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。
3月31日，伊川县西场学校的师生们来到伊川县烈士陵园，通过瞻仰烈士纪念碑、祭扫烈士陵园等形式，重温历史，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。
3月31日，伊川县西场学校的师生们来到伊川县烈士陵园，通过瞻仰烈士纪念碑、祭扫烈士陵园等形式，重温历史，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。
师生们来到革命烈士纪念碑前，向长眠于此的革命烈士默哀致敬、敬献花篮。在革命烈士纪念馆里，通过聆听革命烈士的英勇事迹，孩子们深受鼓舞，纷纷表示要珍惜今天的幸福生活，脚踏实地，勤奋学习，用实际行动祭奠英灵。
该校相关负责人说：“我们举办清明祭英烈活动，旨在号召学生们继承革命传统、传承红色基因，引导同学们听党话、跟党走，争做新时代好少年。”(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 葛高远 摄)
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